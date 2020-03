Der lüfterlose Embedded-3,5-Zoll-Single-Board-Computer Wafer-ULT5 von Compmall basiert auf einem 8-Gen-Intel-Mobile-ULT-Prozessor. Bei der Konfiguration besteht eine Auswahl zwischen fünf Prozessoren angefangen von Celeron 4205U mit bis zu 1,8 GHz, zwei Kernen und 2 MByte Cache bis hin zu Core i7-8665UE mit bis zu 4,4 GHz, vier Kernen und 8 MByte Cache. Die sogenannte TDP (Thermal Design Power) liegt laut Compmall bei allen CPUs bei 15 Watt. Das Embedded-Board Wafer-ULT5 soll besonders für leistungsintensive Anwendungen in der Industrie-Automation, Maschinensteuerung, am POS/Kiosk, in der Gebäudeautomation und für Digital-Signage-Anwendungen geeignet sein.

Der Arbeitsspeicher des Single-Board-Rechners lässt sich bis zu 32 GByte an 2.400 MHz DDR4 SO-DIMM ausbauen. Onboard ist eine Intel-UHD-Graphics-620-Grafikkarte, die im Verbund mit CPU und Speicher punkten soll. Das Wafer-ULT5 bietet zudem drei Display-Schnittstellen: 2 x HDMI mit 4096 x 2160@30Hz und 1 x LVDS mit 1920 x 1200@60Hz. Zum Datenaustausch stehen 2 x GbE LAN mit i211AT-Controller und 1x GbE LAN mit i219-Controller, 4x USB 3.1 Gen2, 1x RS-232, 1x RS-232/422/485 und 2x USB 2.0 zur Verfügung. Audio, 8-Bit digitale Ein-/Ausgänge und 1x SATA 6GByte/s runden die Ausstattung laut Hersteller ab.

Das Embedded-Board lässt sich nach Compmall-Angaben zudem über einen Full-Size-Mini-PCIe-Steckplatz und einen M.2 A-Key 2230-Slot erweitern. Ein Watchdogtimer für den automatischen Neustart ist integriert. Der optional erhältliche Kühlkörper aus Aluminium leitet die Abwärme direkt an das Gehäuse weiter. Das Wafer-ULT5 arbeitet lüfterlos im Bereich von -20° bis 60°C.

Weitere Informationen stehen unter www.comp-mall.de/useruploads/files/Datenblaetter_manuell/202001_WAFER-ULT5.pdf zur Verfügung.