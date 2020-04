Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie in fast allen Geschäftsbereichen und Volkswirtschaften der Welt zu spüren sind, leitet ABB nach eigenen Angaben mehrere Maßnahmen ein, um Anwender in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Ab sofort und bis zum 31.12.2020 stellt der Geschäftsbereich Elektrifizierung die iUPSGuard-Software für Krankenhäuser und ABB Ability Asset Health für elektrische Systeme kostenfrei zur Verfügung. Neue oder erneuerte Lizenzen für die „ABB Ability Software-as-a-Service“ (SaaS) gehören ebenfalls zum gebührenfreien Angebot.

Von der Fernüberwachung und -diagnose für USV-Anlagen für kritische Anwendungen im Gesundheitswesen bis hin zu Energie- und Gebäude-Management-Lösungen für Versorgungsunternehmen, für Zweckgebäude und für die Industrie bietet der Geschäftsbereich Elektrifizierung bei ABB Lösungen, die den hohen Anforderungen kritischer Infrastrukturen gerecht werden, so der Hersteller weiter. Tarak Mehta, weltweit verantwortlich für den Geschäftsbereich Elektrifizierung, dazu: „Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, denen sich unsere Kunden derzeit gegenübersehen, und setzen uns dafür ein, ihren Unternehmen durch unsere Lösungen größtmögliche Stabilität und Kosteneinsparung zu ermöglichen. Die Bedeutung der Arbeit, die unsere Kunden in verschiedenen Sektoren leisten, dürfen wir nicht unterschätzen.“ Indem man bis zum Jahresende auf alle Gebühren verzichte, wolle man möglichst vielen Einrichtungen die Chance geben, diese Lösungen zu nutzen.

In der momentanen Situation sei eine zuverlässige Stromversorgung besonders in Krankenhäusern und im Gesundheitswesen maßgeblich: Mit der iUPSGuard-Lösung von ABB können Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen herstellerunabhängig Fernüberwachung und -diagnose aller USV-Anlagen realisieren und so die Stromversorgung unterbrechungsfrei sicherstellen. Über das hauseigene Ability Asset Health Dashboard für elektrische Systeme (MyRemoteCare) sei es möglich, Wartungskosten bis zu 40 Prozent zu reduzieren und ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden.

ABB hat vier Geschäftsbereiche: Elektrifizierung, Industrieautomation, Antriebstechnik und Robotik & Fertigungsautomation, die sich durch die Digitalplattform ABB Ability unterstützen lassen. Das Stromnetzgeschäft von ABB soll 2020 an Hitachi verkauft werden.

