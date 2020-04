Adlink Technology, Anbieter von Edge-Computing-Produkten, bringt in Kooperation mit Intel die Lösung Vizi-AI auf den Markt – ein Development-Starter-Kit (Devkit) für die sogenannte industrielle Machine Vision Artificial Intelligence. Vizi-AI besteht aus einem Atom-basierenden Computermodul mit „Distribution of OpenVINO“-Toolkit und Edge-Software. Das Devkit ist in Nordamerika und der EMEA-Region bei Arrow Electronics erhältlich. Adlink präsentierte Vizi-AI erstmalig im Februar auf der Embedded World.

Entwickler sollen Vizi-AI unkompliziert mit verschiedenen Bilderfassungsgeräten vernetzen können. Außerdem lassen sich Machine-Learning-Modelle einsetzen und verbessern, so der Hersteller. Die damit verfügbaren Einblicke in visuelle Informationen sollen die operative Entscheidungsfindung optimieren. Laut Adlink umfasst Vizi-AI zahlreiche vorkonfigurierte OpenVINO-kompatible Machine-Learning-Modelle, die direkt einsatzbereit sind.

Bestandteile des Vizi-AI Devkit sind Atom-basierende SMARC-Computermodule (Smart Mobility Architecture) mit Movidius Myriad X VPU und 40 Stiftsteckern. Außerdem soll das „Distribution of OpenVINO“-Toolkit die Deep-Learning-Arbeitsbelastung über die eigene Architektur hinaus optimieren. Dazu gehören auch Beschleuniger. Damit gelinge die Realisierung der Installationen vom Edge bis zur Cloud signifikant schneller. Außerdem bietet die Edge-Software über Data River erweiterte Funktionen von OpenVINO und gewährleistet damit einen dynamischen und sicheren Datenfluss, so Adlink. Darüber hinaus ermögliche das Edge-Profil eine unkomplizierte und intuitive Anwendererfahrung beim Lösungs-Management von Endgeräten und Anwendungen. Des Weiteren sollen Nutzer mit dem Edge-Model-Manager der vorinstallierten Auswahl eigene Modelle hinzufügen können.

Weitere Informationen stehen unter www.adlinktech.com zur Verfügung.