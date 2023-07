AEG Power Solutions hat eine weitere unterbrechungsfreie Stromversorgung angekündigt. Mit dem Modell Protect D Li-Ion will der Hersteller nach eigenem Bekunden neue Standards für die Industrie setzen. Die vollständige Produktpalette soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

AEG Power Solutions hat die Markteinführung der Protect D Li-Ion angekündigt. Die kompakte unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit Lithium-Ionen-Batterie habe man für außergewöhnlichen Schutz und Zuverlässigkeit der Stromversorgung entwickelt. Damit will der Hesteller neue Industriestandards setzen.

Da Unternehmen weiterhin stark auf die digitale Infrastruktur angewiesen sind, wird der Bedarf an einer robusten Notstromlösung immer wichtiger. AEG hat die Protect D Li-Ion daher diesen Anforderungen entsprechend gebaut: Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Batterien sei die USV in der Lage, kritische Systeme unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen, einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und wertvolle Geräte und Daten zu schützen.

Das Gerät bietet ein Spektrum von 1 kVA bis 3 kVA Leistung, einschließlich einer internen Batterie, die sich durch bis zu vier zusätzliche externe Batteriemodule erweitern lässt, um längere Überbrückungszeiten zu erreichen. Die Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Energiedichte sorgen für eine längere Laufzeit, acht bis zehn Jahre Lebensdauer, geringeres Gewicht und höhere Effizienz und garantieren zudem Sicherheit bei Stromausfällen oder -schwankungen, so AEG weiter.

Die USV lässt sich nahtlos in Racks integrieren, was den Platz in Rechenzentren und Server-Räumen schont. Nutzer können die USV auch eigenständig als Tower-Version verwenden. Die integrierten Fehlererkennungsmechanismen gewährleisten ein frühzeitiges Erkennen potenzieller Probleme und erlauben präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Ausfallzeiten. Die USV verfügt zudem über erweiterte Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, die eine Echtzeitanzeige des Stromverbrauchs, des Batteriezustands und Statistiken zur Leistung ermöglichen.

Die vollständige Produktpalette von Protect D Li-Ion soll im vierten Quartal 2023 verfügbar sein.