Die Arbeit, Wartung oder Reparatur an der Überkopf-Infrastruktur im Rechenzentrum kann schweißtreibend, nervig, zeitfressend, ineffektiv und auch gefährlich sein, wenn es zu Stürzen, Verletzungen und Beschädigungen kommt. Um Abhilfe und Erleichterung zu schaffen, hat Daxten eine mobile und komplett manuell beriebene Hubarbeitsbühne namens PecoDC im Angebot. Diese soll RZ-Profis sicher, schnell und geschmeidig auf eine Arbeitshöhe von 3,5 Metern bringen.

Der PecoDC-Lifter sei mit einer Aufstandsfläche von knapp einem Meter Tiefe und 70 cm Breite kompakt und speziell für den Einsatz in engen Rack-Gängen konzipiert. Manövrieren und rund um die eigene Achse drehen lasse er sich dank stabiler Rollen einfach und ohne Kraftaufwand. In Position gebracht und arretiert, betritt eine Fachkraft einfach die Hebeplattform, verstaut Werkzeug und Materialen für ihre Arbeit in einer praktischen Haltevorrichtung und bringt sich schließlich über die Betätigung einer Schwungradkurbel sekundenschnell auf die gewünschte Arbeitshöhe, so das Versprechen.

Der komplette Lifter-Vorgang erfolge rein manuell, also ohne Strom oder Batterie. Dadurch sei ein Einsatz rund um die Uhr möglich, ohne dass zwischendurch ein Laden oder eine meterlange Verkabelung mit einem Stromanschluss erfolgen müsste. Zusätzlich kommt die Hebemechanik laut Daxten ohne Hydrauliköl aus. Somit sei die PecoDC-Lösung nahezu wartungsfrei, punkte mit minimalen Betriebskosten und sei langlebig sowie umweltfreundlich. Dank ihrer kompakten Abmessungen beanspruche die Arbeitsbühne nur wenig Stellfläche und lasse sich eingefahren bei einer Höhe von nur knapp über 1,50 Meter überall im Rechenzentrum platzsparend bis zum nächsten Einsatz zwischenparken.

Für Personen, die noch höher als 3,5 Meter hinaufwollen oder müssen, hat Daxten das Schwestermodell EcoDC im Angebot, das ein Arbeiten auf bis zu 4,2 Meter Höhe ermöglicht.