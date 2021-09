Die Colt Group, bestehend aus Colt Technology Services und Colt Data Centre Services (DCS), gab soeben ihre Verpflichtung bekannt, bis zum Jahr 2030 für alle ihre eigenen Betriebe eine globale Netto-Null-Emission zu erreichen. Als wichtiger Akteur in der Branche sei dies Teil der ehrgeizigen Anstrengungen des Unternehmens, den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft durch die Entwicklung neuer und bestehender Technologien zu beschleunigen, so die Aussage von Colt.

Colt habe sich dazu „umfassende, wissenschaftlich fundierte Emissionsreduktionsziele“ gesetzt, die von der Science-Based Targets Initiative (SBTi) anerkannt seien. Das Unternehmen will seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 um 46 Prozent reduzieren. Scope-1-Emissionen beziehen sich auf direkte Emissionen des Unternehmens, Scope-2-Emissionen auf indirekte Quellen, beispielsweise von Energielieferanten. Darüber hinaus will die Gruppe eng mit ihren Zulieferern zusammenarbeiten, um die Scope-3-Emissionen in der gesamten Lieferkette signifikant zu senken, damit die globale Erwärmung bis 2030 auf deutlich unter zwei Grad Celsius begrenzt wird. Der Schritt ist in die Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe eingebettet, die ein Kernstück ihrer Unternehmenskultur und ihrer Geschäftsstrategie sei.

„Als Unternehmen sind wir uns bewusst, wie dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um positive Veränderungen in der Technologiebranche voranzutreiben und die volle Verantwortung für unsere Emissionen zu übernehmen. Ich freue mich sehr über diesen Meilenstein und die Verpflichtung zu wissenschaftlich fundierten Zielen“, sagt Keri Gilder, CEO von Colt Technology Services. „Das Ziel von Colt ist klar: Wir wollen ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit werden, indem wir nicht nur unsere eigenen Emissionen reduzieren, sondern auch unsere Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit unterstützen.“

