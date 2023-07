Der Standort Frankfurt ist entscheidend für die Rechenzentrumsbranche in ganz Europa. Mit einem neuen Datacenter will CyrusOne seine Präsenz dort weiter ausbauen. Das RZ mit einer geplanten Kapazität und Leistung von 72 MW soll sich durch eine besonders nachhaltige Bauweise auszeichnen.

CyrusOne, globaler Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, hat im Dezember 2022 das Grundstück des Europarks in der Wilhelm-Fay-Straße 31-37, Sossenheim/Frankfurt am Main, erworben. Dort soll mit dem FRA6 ein Rechenzentrum nach den neuesten technischen Standards entstehen – mit einer Kapazität und Leistung von 72 MW. Damit will CyrusOne Hyperscaler-Kunden weitere leistungsfähige Rechenkapazität bieten. Mit dem geplanten Bau des bereits sechsten Rechenzentrums unterstreicht CyrusOne noch einmal seine Präsenz in Frankfurt.

Das erworbene Gelände, das in fast unmittelbarer Nähe zum Unternehmensstandort FRA3 und auch unweit aller anderen Standorte liegt, verfügt über eine Fläche von 27.500 Quadratmetern. Von besonderer strategischer Bedeutung sei die Lage innerhalb eines der Eignungsgebiete, die vom Rechenzentrumskonzept der Stadt Frankfurt zum Bau von Datacentern geplant sind. Das gibt CyrusOne auch in Zukunft Planungssicherheit für die weiteren Baumaßnahmen für FRA6.

Neubau mit Nachhaltigkeit im Blick

Für den Neubau strebt das Unternehmen die BREEAM-Zertifizierung „Exzellent“ an, die unter anderem die Nutzung von nachhaltigen Materialien für den Bau umfasst. Ebenso soll das neue Rechenzentrum die Anforderungen des geplanten Energieeffizienzgesetzes erfüllen. Zum Beispiel soll der PUE-Kennwert (Power Usage Effectiveness) unter 1,3 liegen, so CyrusOne.

Um den PUE-Wert und den WUE-Wert (Water Usage Effectiveness) so gering wie möglich zu halten, plant CyrusOne den Bau des Rechenzentrums unter anderem mit einem geschlossenen Wasserkühlsystem und anderen nachhaltigen Komponenten. So spare das Rechenzentrum Wasser und reduziert die Auswirkungen auf die Umwelt über den gesamten Lebenszyklus. Ebenso will das Unternehmen seinem Engagement rund um den Climate Neutral Data Center Pact sowie seinen Bestrebungen bezüglich Biodiversität und sozialer Verantwortung treu bleiben.

Frankfurt hat Signifikanz für ganz Europa

„Mit dem Erwerb des Europarks verfügt CyrusOne nun in Frankfurt-Sossenheim, dem wichtigsten Cluster für Rechenzentren in Europa, über eine dominante Marktposition. Aufgrund der strengen Gesetzgebung rundum Datenschutz und anderen Auflagen für Rechenzentren in Deutschland ist Frankfurt ein kritischer strategischer Standort für unsere Präsenz in ganz Europa“, sagt Andreas Paduch, Area Vice President, European Sales bei CyrusOne. „Schon jetzt haben erste Gespräche mit Hyperscale-Kunden und anderen großen Unternehmen erhebliches Interesse an FRA6 offenbart. Das unterstreicht sowohl unsere Expertise in diesem Markt als auch unsere Fähigkeit, durchweg Lösungen anzubieten, die maßgeblich den Unternehmenserfolg unserer Kunden mitbestimmen.“

Mit mehr als 50 Hochleistungsrechenzentren bietet CyrusOne seinen Kunden weltweit die Möglichkeit, das eigene IT-Wachstum weiter voranzutreiben – ohne dabei Individualität und Skalierbarkeit außer Acht zu lassen. Das europäische Portfolio des Unternehmens in Frankfurt, London, Amsterdam, Madrid, Paris und Dublin, einschließlich aller in Betrieb befindlichen Rechenzentren und aktiver Entwicklungen wird 271 MW umfassen.