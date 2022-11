Volker Ludwig, Geschäftsführer Digital Realty Deutschland.

Digital Realty, weltweiter Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, hat den den deutschen Bericht seiner globalen Studie „Global Data Insights Survey“ veröffentlicht.

Die Studie gibt Einblicke in die Entwicklung von Daten zum unternehmerischen Erfolgsfaktor und soll die wichtigsten Chancen für den Umgang mit Daten aufzeigen – darunter die Notwendigkeit, Datenstrategien zu überdenken, die Auswirkungen der Datengravitation sowie die Bedeutung des weltweit ansteigenden Datenvolumens. International hat man mehr als 7.000 Führungskräfte aus 23 Ländern und neun Branchen befragt.



In Deutschland waren es nach Angaben von Digital Realty dabei über 800 Gesprächspartner, die Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und IT-Pläne ihrer Firmen gewährt haben und erklärten, welche Voraussetzungen für sie erfüllt sein müssen, um den Mehrwert von Daten erfolgreich zu erschließen. Gibt eine Studie des Bitkom von Mai 2022 an, dass datengetriebene Geschäftsmodelle in der deutschen Wirtschaft wenig etabliert sind, zeichnen sich in dieser Studie weitere Erkenntnisse ab.

Für über 50 Prozent der Organisationen ist die Verbesserung der sogenannten Customer Experience einer der drei zentralen Schwerpunkte datenbasierender Erkenntnisse. Fehlende Investitionen in die Infrastruktur und Analysetools werden durchgängig als Haupthindernis ausgemacht, wenn es um Erkenntnisgewinne aus Daten geht. In Deutschland ist die Rekrutierung von Datenwissenschaftlern der relevanteste Faktor zur Gewinnung datengestützter Erkenntnisse. Dicht gefolgt von der Verbesserung der Infrastruktur, die global auf Platz 1 liegt.

Diesen und weiteren Herausforderungen lasse sich mit einer datenzentrierten Architektur der Infrastruktur begegnen, so Digital Realty. Bei dieser spielt die Verbindung zum Ökosystem von Netzwerkanbietern, Clouds und IT-Providern eine entscheidende Rolle – so auch das Meinungsbild der befragten Studienteilnehmer.

„Die Digitalisierung entwickelt sich rasant, und wir alle haben einen maßgeblichen Anteil daran. Seit jeher ist Kundenfokus dabei unser Leitwert und auch der vieler anderer Unternehmen“, so Volker Ludwig, Geschäftsführer Digital Realty Deutschland. Dies bestätige auch diese Studie.