Es gibt zwei Ereignisse im Rechenzentrum, bei denen selbst erfahrenste und hartgesottenste Rechenzentrumsexperten bisweilen ins Schwitzen geraten: Zum einen, wenn geplante Wartungsarbeiten an Systemen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung anstehen, zum anderen, wenn es zu Störungen oder gar Ausfällen bei unternehmenskritischen Infrastrukturkomponenten kommt. Der Zonit Z-ATS Industrial, der beim Berliner Rechenzentrumsoptimierer Daxten erhältlich ist, soll genau diese beiden Herausforderungen entschärfen.

Laut Hersteller Zonit ist das System der derzeit kleinste automatische Transferumschalter der Welt für diese Zwecke. Im Fall eines Stromausfalls schaltet die Lösung automatisch von der primären Stromquelle auf die Backup-Quelle um und garantiert so, dass die Stromversorgung fortgesetzt wird. Dadurch können Rechenzentrumsexperten geplante Wartungsarbeiten an Strompfadkomponenten wie USV-Einheiten durchführen, während die kritische IT in Betrieb bleibt. Das ultrakompakte und robuste Aluminiumgehäuse widerstehe rauen Umgebungsbedingungen und lasse sich zudem einfach installieren, so Daxten.

Die Maße des Z-ATS Industrial betragen 164 mm x 79 mm x 37 mm (H x B x T). Damit ist er in Länge und Breite nur ganz geringfügig größer als zum Beispiel Smartphones von führenden Herstellern, die Max oder Ultra im Namen tragen. Diese ultrakompakten Abmessungen sowie die Montagemöglichkeiten per Klemmblock, kabelgebundener E/A-Anschlüsse oder integrierter T-Nut für DIN-Schienenadapter sollen eine einfache und schnelle Integration in Schaltgehäusen, Schaltschränken oder auch Racks ermöglichen.

Ein integrierter Überspannungsschutz sowie eine Technik zum Schutz vor transienten Ausgleichsströmen, also gegen impulsartige, elektrische Schwingungen und Potenzialunterschiede, wie sie etwa bei der Umschaltung von einer A- zu einer B-Stromversorgungsquelle auftreten können, sind laut Daxten ebenfalls mit an Bord.

Rechenzentren sind auf eine Vielzahl von digital gesteuerten Infrastrukturkomponenten wie Lüftungsanlagen, CRAC-Einheiten, Alarmierungssysteme, Sprinklervorrichtungen und viele weitere unternehmenskritische Funktionselemente angewiesen. Diese Komponenten haben Microcontroller-„Gehirne“ (MCUs), die normalerweise nicht mit einer doppelt ausgelegten Stromversorgung ausgestattet sind. Der Z-ATS Industrial füge bei diesen Einheiten einen redundanten Stromversorgungspfad hinzu. So können Rechenzentrumsprofis Wartungsarbeiten am primären oder sekundären Strompfad durchführen, während der Betrieb der darüber gespeisten Systeme aufrechterhalten bleibt.