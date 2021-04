Die Schränke im neuen RZ sind anders als ursprünglich geplant nach der Bemusterung in Betzdorf auf Kundenwunsch in RAL 9016 beschichtet, das heißt im Farbton Verkehrsweiß.

Im neuen Rechenzentrum von Creditreform im nordrhein-westfälischen Hilden haben Planer, Erbauer und Betreiber den aktuellen Stand der Technik in ein modernes, funktionales Design gebettet, das zudem eine hohe Kosteneffizienz bieten soll.

Federführend bei der Umsetzung war Ecofis, ein IT-Dienstleister mit Sitz in Neuss bei Düsseldorf und Tochter des Verbands der Vereine Creditreform e.V., ebenso mit Sitz in Neuss, der als Wirtschaftsauskunftei und Inkassodienstleister europaweit äußerst sensible Kundendaten generiert, verarbeitet, speichert und wiederum seinen Kunden zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Privatpersonen und Unternehmen gegen Entgelt zur Verfügung stellt. Im Zuge des Wachstums und technischen Fortschritts mussten die sensiblen Algorithmen und Daten von Creditreform von ihrem bisherigen Zuhause in Neuss in ein individuelles „Cutting Edge“-Rechen- und Datenzentrum nach Hilden bei Düsseldorf umziehen. Dieses entstand in einem Colocation Center nach höchsten Sicherheitsansprüchen.

Colocation bezeichnet das Betreiben eines Rechenzentrums im Gebäude eines Drittanbieters. Unternehmenskunden können dabei Platz für Server und andere IT-Hardware anmieten und dort betreiben. Typischerweise bietet Colocation neben dem tatsächlichen Platz in einem Gebäude zusätzlich auch Kühlung, Strom- und Netzwerkanbindung und insbesondere den physischen Schutz der IT-Hardware des Kunden, während dieser dort Server- und Storage-Einheiten betreibt.

