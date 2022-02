Keysight Technologies hat sein Portfolio an digitalen 800G-Hochgeschwindigkeitstestlösungen erweitert, um im Umfeld des Ökosystems für optische Transceiver die Energieeffizienz von Komponenten und Modulen für Rechenzentren zu verbessern.

Hyperscale-Rechenzentren übernehmen 800G, die aktuellen Konnektivitätstechnik für Rechenzentren, um der zunehmenden Nutzung von 5G, künstlicher Intelligenz (KI) und Internet der Dinge (IoT) sowie datenintensiven Anwendungen wie Videokonferenzen, Streaming und digitaler Unterhaltung entsprechen zu können. Die jüngste Ergänzung des bestehenden Portfolios an Testlösungen sind laut Keysight neue Design- und Validierungslösungen, die Multimode-Schnittstellen unterstützen, da diese für eine energieeffiziente RZ-Infrastruktur entscheidend sind.

Im vergangenen Jahr brachte Keysight seine ersten 800G-Testlösungen auf den Markt, um die Entwicklung von Techniken für Rechenzentren der nächsten Generation zu beschleunigen. Die 800G-Multimode-Testlösungen sollen es ermöglichen, die Leistung einer Vielzahl von optischen Transceiver-Modulen und -Komponenten zu überprüfen, darunter VCSELs (Vertical-Cavity-Surface-Emitting-Laser), Photodioden, Modulatortreiber, Transimpedanzverstärker (TIAs) und Chips der Bit-Übertragungsschicht (PHY).

Das erweiterte Portfolio unterstütze die Validierung von 400G- und 800G-Designs in Übereinstimmung mit den vom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) definierten Standards über den gesamten Produktlebenszyklus, von der frühen Forschung und Entwicklung bis zur Fertigung. Zu den Testfunktionen aus dem Hause Keysight gehört unter anderem die Charakterisierung von Multimode-Komponenten mit dem Lichtwellen-Komponentenanalysator N4373E. Weitere Testfunktionen stellen die Konformitäts- und Interoperabilitätsvalidierung unter Verwendung der Multimode-Taktrückgewinnungslösungen N1077B 64Gbaud sowie die Leistungsbewertung von Transceiver-Modulen unter Verwendung der Multi-Port-Testlösungen A400GE-QDD und G800GE Layer 1 dar.