Abschluss-Keynote am Mittwoch: "Fokus Nachhaltigkeit: Neue Technologien für energieeffiziente Rechenzentren" von Bernhard Grunwald (Rittal).

Das Tech Forum der LANline in Berlin (29. und 30. März 2023) brachte direkt am Alexanderplatz die wichtigsten Player der Verkabelungs- und IT-Infrastruktur-Branche zusammen. Neben Fachvorträgen und einer Produktausstellung sorgten vor allem die (Podiums-)Diskussionen rund um das Thema Energieeffizienz für sehr großes Interesse beim Publikum.

Auch die ohnehin notorisch unterbewertete Verkabelung kann bei geschicktem Einsatz einen Beitrag zur Energieeffizienz leisten: In seiner Keynote mit dem Titel „Brauchen Singles mehr Energie“ wies Zoran Borcic (Draka/Prysmian Group) auf die verschiedenen Einsatzszenarien von Mehrpaar-Verkabelung und Single Pair Ethernet sowie die jeweilige Remote-Power-Stromversorgung hin. Ein Aspekt seines Vortrags: Es kommt durchaus auf den konkreten Anwendungsfall an, ob etwa Power over Ethernet (PoE im LAN) oder PoDL (Power over Dataline in der Industrie) die bessere Wahl darstellt.

Darüber, was im Rechenzentrum zu tun ist, um für die künftigen Effizienz-Anforderungen gerüstet zu sein, diskutierten in mehreren Streitgesprächen unter anderem Peter Pohlschröder und Norbert Lemken (beide German Datacenter Association), Helmut Göhl (GreenDCsion und Bitkom) sowie Mira Weber (Deneff). Ein Teilfazit: Eine technische Lösung für fast alle Probleme ist bereits heute auf dem Markt verfügbar – man muss sie nur finden.

Zudem gilt es, alle beteiligten Gruppen zusammen zu bringen. Beispielsweise bei der Abwärmenutzung ist dies kein triviales Unterfangen, weshalb sich die Deneff-Organisation dieses Thema ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben hat. Mit einem speziellen Tool will man künftig Wärmeerzeuger, -abnehmer und auch die Transporteure miteinander vernetzen.

In weiteren Beiträgen auf dem Tech Forum ging es unter anderem um DCIM, Lichtwellenleiter-Messungen und den Nutzen von Normen bei der Installation. Beim Abend-Event mit Dart-Spiel und Kicker gab es zudem ausreichend Gelegenheiten zum Networking innerhalb der Branche. Das nächste Tech Forum findet am 13. Juni in Stuttgart statt.