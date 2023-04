IBM hat weitere Single-Frame- und Rackmount-Konfigurationen für z16 und LinuxONE 4 vorgestellt und somit deren Funktionalität auf ein breiteres Spektrum von Rechenzentrumsumgebungen erweitert.

Das z16-Multi-Frame-System habe bisher dazu beigetragen, Branchen mit KI-basierten Schlussfolgerungen in Echtzeit in großem Maßstab und quantensicherer Verschlüsselung zu transformieren. LinuxONE Emperor 4 bietet Funktionen, die sowohl den Energieverbrauch als auch den Platzbedarf im Rechenzentrum reduzieren und gleichzeitig die Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit bieten sollen, die Anwenderunternehmen benötigen. Die Single-Frame- und Rackmount-Konfigurationen erweitern die Auswahlmöglichkeiten für die Infrastruktur und sollen dazu beitragen, diese Vorteile in RZ-Umgebungen zu nutzen, in denen Stellfläche, Nachhaltigkeit und Standardisierung im Vordergrund stehen.

Die z16- und LinuxONE-4-Angebote hat IBM laut eigenen Angaben für das moderne Rechenzentrum entwickelt, um Flexibilität und Nachhaltigkeit mit Funktionen für die Überwachung der Stromversorgung auf Partitionsebene und zusätzliche Umgebungsmetriken zu optimieren.

Entwickelt und getestet nach denselben internen Qualifikationen wie das z16 -Hochverfügbarkeitsportfolio, sei das Rack-optimierte Format für die Verwendung mit anwendereigenen 19-Zoll-Standardracks und Stromversorgungseinheiten konzipiert. Dieser Formfaktor eröffne die Möglichkeit, Systeme in verteilten Umgebungen mit anderen Servern, Speichersystemen, SANs und Switches in einem Rack zu integrieren, um sowohl die Colocation als auch die Latenzzeit für komplexe Datenverarbeitung zu optimieren.

z16 und LinuxONE 4 bieten mit 99.99999 Prozent Verfügbarkeit die höchste Zuverlässigkeit in der Branche, um geschäftskritische Workloads als Teil einer Hybrid-Cloud-Strategie zu unterstützen, so das IBM-Versprechen. Diese Hochverfügbarkeit helfe Unternehmen, den Zugang zu Bankkonten, Patientenakten und persönlichen Daten zu pflegen. Mit dem Ecosystem von zSystem-ISV-Partnern arbeitet IBM laut eigenen Angaben daran, Compliance und Cybersicherheit in Angriff zu nehmen.

Mit den LinuxONE-Rockhopper-4-Servern bietet IBM LinuxONE Expert Care an. Expert Care integriere und paketiere Hardware- und Software-Support-Services in ein gestaffeltes Support-Modell, das Unternehmen bei der Auswahl der richtigen Services unterstützen soll. Dieser Support für LinuxONE Rockhopper 4 biete Anwenderunternehmen einen größeren Mehrwert mit vorhersehbaren Wartungskosten und geringerem Bereitstellungs- und Betriebsrisiko.

Die Single-Frame- und Rackmount-Optionen, unterstützt von LinuxONE Expert Care, sollen ab 17. Mai 2023 weltweit von IBM und zertifizierten Geschäftspartnern verfügbar sein.