Feuerwehren und andere örtlich zuständige Stellen verlangen von den Planern von Brandmeldeanlagen den Nachweis der nötigen Zertifizierung. Denn Brandmeldeanlagen haben eine unverzichtbare Funktion beim Schutz von Rechenzentren und Server-Räumen und sind dementsprechend normgerecht zu planen und zu bauen. Die Nachfrage nach zertifizierten Unternehmen ist hoch. Prior1 hat daher nun die Zertifizierung für die Planung von Brandmeldeanlagen erfolgreich durchgeführt.

Nur selten hört man davon, dass ein Rechenzentrum brennt. Wenn es aber passiert, können die Folgen verheerend sein. Im März 2021 etwa brannte in Straßburg ein fünf Etagen hohes Rechenzentrum des größten europäischen Cloud-Anbieters OVH. 3,6 Millionen Websites gingen offline, darunter staatliche Portale, Banken und Newskanäle. Der GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) berichtete, dass die elf größten Industriebrände in Deutschland zwischen 2018 und 2019 mehr als eine Milliarde Euro an Schäden verursacht haben. Im Vergleich zu anderen Industriebauten sind Server-Räume und Rechenzentren besonders anfällig für Gefahren, da die Wärme, die durch die Computer und die verschiedenen elektrischen Geräte entsteht, das Feuerrisiko erhöht. Wenn trotz Vorsichtsmaßnahmen Überhitzung oder elektrische Störungen zu einem Brand führen, können vertrauliche Daten, die für das Funktionieren eines Unternehmens unerlässlich sind, verlorengehen, ganz zu schweigen von den sonstigen finanziellen und Image-Schäden, die ein Ausfall der heute zunehmend digitalisierten Geschäftsprozesse verursachen kann.

Prior1 führt laut eigenem Bekunden alle Planungen von Brandmeldeanlagen im Sinne der DIN 14675 und der VDE 0833 durch. Christian Langel, der die Prüfung als verantwortliche Person erfolgreich abgelegt hat, überprüft jede Planung und kümmert sich um die Abwicklung der vorgeschriebenen Audits, so die weiteren Angaben. Brandmeldeanlagen sind ein wichtiger Teil der Infrastruktur, der für den Schutz und die Sicherheit von Rechenzentren unerlässlich ist. Sie normgerecht und zukunftsfähig zu planen, ist die Voraussetzung dafür, höchstmögliche Sicherheit und einen effizienten Betrieb zu erreichen.