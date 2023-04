Christian Pausch, Senior Consult Data Center bei Siemens, bei seiner Eröffnungsrede zum Data Center Tech Summit.

Wie kann ich meine RZ-Infrastruktur flexibel und nachhaltig gestalten? Unter dem Motto dieser zukunftsrelevanten Leitfrage veranstaltete Siemens seinen ersten Data Center Tech Summit in Mittelfranken. Gemeinsam mit den Partnern Cadolto Datacenter und NorthC Deutschland lud Siemens diverse Unternehmensvertreter aus dem RZ-Bereich zur gemeinsamen Diskussion mit Workshop-Charakter ein, um die Anfangsfrage aus einem breiten Sichtfeld beantworten zu können.

Zusammen mit Cadolto, dem Experten für Modulbauweise im RZ-Bereich, und NorthC, Anbieter von regionalen Datacenter- und Colocation-Service-Leistungen, lud Siemens zum Workshop in sportlich motivierter Atmosphäre in das Stadion des SpVgg Greuther Fürth ein. In der Vorstellungsrunde der drei Partnerunternehmen kristallisierten sich die drängendsten Herausforderungen für den RZ-Betrieb heraus. Einhergehend mit der Energieeffizienz ist die Skalierbarkeit der Infrastruktur ein Hindernis auf dem Weg zum effizienten Rechenzentrum. Des Weiteren ist Sicherheit, sowohl in physischer Hinsicht als auch in Bezug auf Datenschutz und Compliance, ein großer Anforderungspunkt. Auch die Automatisierung im RZ-Bereich stellt Verantwortliche vor Herausforderungen, die sowohl in der Planung als auch im Betrieb zu beachten sind.

Aus dem Ideenpool konnten die Workshop-Teilnehmenden ihre persönlichen Interessensgebiete kennzeichnen.

Um diese Herausforderungen aus einem breiten Blickwinkel einordnen zu können, sollten sich die Teilnehmenden aus ihrem ganz persönlichen beruflichen Hintergrund heraus überlegen, wie das Rechenzentrum der Zukunft aussieht. Zum einen stellten sich hierdurch die individuellen Interessens- und Kompetenzgebiete heraus und zum anderen war es möglich, die Ideen nach Wirkung und Umsetzbarkeit zu kategorisieren. Aus diesem Pool ließen sich drei Fokusfragen generieren. Die Teilnehmenden diskutierten in kleinen Gruppen jeweils eine dieser Fragen.

Was bedeutet Effizienz im Betrieb des DC für mich? Mit welchen Faktoren erreiche ich höchste Modularität? Wodurch erreiche ich dauerhaft eine effiziente Abwärmenutzung?

