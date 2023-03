Vertiv, Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellt mit der XR-App ein Tool vor, das Betreibern von Rechenzentren, IT-Managern und Vertriebspartnern die Möglichkeit bieten soll, Produkte an dem Ort zu erkunden, an dem sie sich in der Anlage befinden würden.

Die virtuelle Darstellung helfe den Entscheidern im Rechenzentrum, indem sie ihnen ein praktisches Tool für die Raumplanung und den Support nach der Installation zur Verfügung stellt. Ziel der App sei es, das Verständnis dafür zu verbessern, wie die Infrastruktur ihre Rechenleistung unterstützt und sich auf den Platzbedarf auswirkt. Die XR-App ist das erste Tool dieser Art, das die Augmented-Reality-Technik, die auch im Architekturbereich zum Einsatz kommt, auf den Bereich der Rechenzentren überträgt.

Die XR-App führt die Nutzer durch die Produktauswahl und -platzierung, indem sie mit Hilfe von Augmented Reality eine realistische Darstellung des Produkts am Ort der Wahl liefert, so die Anbieterangabe. Die Anwenderschaft könne verschiedene Vertiv-eigene Lösungen jederzeit und an jedem Ort ihrer Wahl sehen und erkunden. Sie bleiben auch nach dem Kauf und der Installation eingebunden, indem sie sich ergänzende Lösungen ansehen und ihre Erfahrungen mit Vertiv in den sozialen Netzwerken teilen können.

Die App ist im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.