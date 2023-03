Computergenerierte Visualisierung der Frontansicht

Ein Rechenzentrum gepaart mit Nachhaltigkeit – wie das gelingt, will Maincubes nun in Berlin zeigen, wo die Nachfrage nach Colocation-Datacentern steigt. Die Baugenehmigung ist erteilt, nun wird der Rechenzentrumsbetreiber bis 2025 das Datacenter BER01 auf dem ökologisch angelegten Campus GoWest errichten – unter anderem mit energieeffizienter Kühlung, erneuerbaren Energien und gezielter Abwärmenutzung.

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung wächst die Nachfrage in der Bundeshauptstadt nach Rechenzentrumsflächen, auf denen Behörden und Unternehmen ihre Server und Racks auslagern können. Um sowohl aktuelle als auch künftige Anforderungen zu erfüllen, benötigt insbesondere der öffentliche Sektor spezielle externe IT-Räume. Dabei sind neben der hohen Verfügbarkeit, Sicherheit und Gewährleistung der digitalen Souveränität vor allem die Aspekte Flexibilität und Nachhaltigkeit entscheidend. Laut eigenen Angaben richtet Maincubes seine Datacenter – bislang in Frankfurt und Amsterdam und nun auch in Berlin – konsequent danach aus.

Das Datacenter BER01, das nun in dem Gewerbequartier GoWest im Berliner Stadtteil Schmargendorf im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entsteht, soll 5.100 Quadratmeter IT-Fläche (White Space), 8,2 MW IT-Kapazität und 100 Prozent SLA-Verfügbarkeit bieten. Das Rechenzentrum sei nicht nur TÜV-geprüft und ISO-zertifiziert, sondern soll auch alle Kriterien und Auflagen des Umweltgütesiegels „Blauer Engel“ des Bundesumweltamts erfüllen.

Der Strom im BER01 speise sich ausschließlich aus erneuerbaren Energien. Auch die Kühltechnik sei nachhaltig und kostensparend ausgelegt. So sollen sich die Server und Racks mittels effizienter adiabatischer Kühlung auf dem erforderlichen Temperaturniveau halten lassen. Der Energieeffizienzwert (Power Usage Effectiveness – PUE) liege im BER01 deutlich unter dem gemeinhin für Rechenzentren erwarteten Wert von 1,3. Das modulare Konzept des Rechenzentrums lasse dabei zu, dass man das Temperaturniveau je nach Bedarf der eingesetzten Hardware spezifisch in den einzelnen Räumen regeln kann.

Die Abwärme des Rechenzentrums soll sich effizient und gezielt nutzen lassen. Das Konzept im Gewerbehof GoWest sieht laut Maincubes vor, dass sich diese direkt in andere Gebäude auf dem Campus einspeisen und dadurch nahtlos wiederverwenden lässt. Ein entscheidender Vorteil, denn die Nutzung der Abwärme von Datacentern gestaltet sich häufig schwierig, da diese – mit erneutem Energiebedarf – auf das für eine Weiterverwendung erforderliche Temperaturniveau zu bringen ist. Mit aktuellen Energiekonzepten und zukunftsweisender Technik hat GoWest in Berlin nun die Basis für einen nachhaltigen Kreislauf geschaffen, der in ökologischer Hinsicht Zeichen setzt und ein wichtiges Kriterium für die Standortwahl, so Maincubes weiter.