Um Lieferzeiten zu verkürzen, hält Distributor Intos gängige Modelle von Racks im eigenen Lager parat.

Mit der Pandemie steigt die Investitionbereitschaft von Unternehmen in digitale Technik und damit auch der Bedarf an Standverteilern. Um die hohe Nachfrage ohne Zeitverzug zu stillen, erhöht Intos Electronic nach eigenen Angaben daher seine Lagerkapazität: Neben Netzwerk-Zubehör seiner Eigenmarke InLine will der hessische Kabelspezialist nun auch Netzwerkschränke des Herstellers Triton in größerer Menge direkt ab Lager zur Verfügung stellen.

Durch Corona sind Racks ein gefragtes Gut auf dem Markt. Eine wachsende Mitarbeiter-Zahl, die aus dem Home-Office arbeitet, belastet bestehende Server mit mehr Datenverkehr. Kleinere Unternehmen bauen daher ihre IT-Infrastruktur auf, während größere Firmen expandieren. Für die benötigten Verbindungen brauchen Anwendende Patch-Panel, Router und Switches. Um bei der Verkabelung den Überblick zu behalten, setzen erfahrene IT-ler auf ordnungsschaffende Netzwerkschränke.



Bisher lieferte Triton bei Intos bestellte Schränke direkt vom Werk aus zum Nutzer. Um Lieferzeiten zu verkürzen, hält Distributor Intos nun gängige Modelle im eigenen Lager parat. Damit gelangen gekaufte Verteiler innerhalb von drei Tagen an ihr Ziel, so das Versprechen. Zudem bestehe die Möglichkeit, über einen Konfigurator Netzwerkschränke zu ordern, die außerhalb der Norm liegen. Bei diesen dauere die Lieferung zwischen drei und sechs Wochen.

Neben platzsparenden Ordnungseinheiten offeriere der Anbieter aus Gießen alles, was zur Verkabelung der Infrastruktur nötig ist. Zum Repertoir der eigenen Marke InLine gehören unter anderem Switches, Einschubfächer, Kabel und verschiedene Panels. Keystone-Module erleichtern das Anschließen einzelner Elemente.