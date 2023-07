Panduit hat die IT-Schrankfamilie FlexFusion um eine weitere Lösung ergänzt. Die neuen IT-Racks mit dem Zusatz XGL seien besonders für kostensensible Netzwerk- und Server-Anwendungen ausgelegt und sollen umfangreiche Kapazität auch bei hoher Kabeldichte in Rechenzentren, Unternehmen oder Colocation garantieren.

Durch die abschließbaren Türen bringen Nutzer ihre 19-Zoll-Rack-IT-Geräte sicher unter und profitieren von den zahlreichen Weiterentwicklungen für ein cleveres Kabel-Management, wie Panduit verspricht. Dabei habe man auf eine optimale thermische Luftführung geachtet, sodass sich der FlexFusion XGL auch im Warm-/Kaltgang oder für thermisch sensible Anwendungen einsetzen lässt.

Die aus geschweißtem Stahl gefertigten Schränke erhält man in Breiten von 600 mm und 800 mm, Tiefen von 1.070 mm und 1.200 mm sowie Höhen von 42 HE (Höheneinheiten) und 48 HE. Besondere Merkmale des Verteilerschrankes sind: Sowohl die einteilige Fronttür, als auch die zweiteilige Rücktür weisen einen Perforationsgrad von 80 Prozent auf, der für eine bessere Belüftung der Aktivkomponenten sorgt. Gleichzeitig sei die Tür jedoch mechnisch äußerst stabil. Die Tür hat einen maximalen Öffnungswinkel von bis zu 170 Grad.

Das FlexFusion-Schranksystem XGL entspricht den Normen EIA-310-E, TIA/EIA-942 und UL2416.