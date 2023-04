Stulz Modular, Spezialist für standardisierte und individuelle Rechenzentrumslösungen, hat eine Micro-DC-Lösung vorgestellt. Das System ist leicht skalierbar und biete eine Vielzahl vorkonfigurierbarer Optionen, so der Hersteller.

Die Lösung für kleine Rechenzentren kombiniert laut Stulz eine USV, Stromverteilung, Kühlung sowie Monitoring und Brandschutz. Das Micro DC lässt sich sowohl in Single- als auch in Multi-Rack-Konfigurationen einsetzen. Bei steigendem Bedarf an Rechenleistung sei es zudem einfach möglich, zusätzliche IT-Ressourcen hinzuzufügen, etwa um kritische Infrastrukturen aufzurüsten.

Das Micro DC ist speziell für die Installation am Netzwerkrand (Edge) konzipiert und eignet sich laut Stulz für eine Vielzahl von Anwendungen wie High Performance Computing (HPC), Content Delivery Networks (CDN), Erweiterungen von Telekommunikationsnetzen und das Internet der Dinge (IoT).

Da sich die industrielle Automatisierung ständig weiterentwickelt, können Micro-DC-Lösungen auch eine Schlüsselrolle bei der Maximierung des Potenzials von Industrie 4.0 und dem industriellen Internet der Dinge (IIoT) spielen.

Für Rack-Installationen von 4 kW bis 20 kW bietet die Micro-DC-Serie eine Auswahl an verschiedenen Seitenkühlsystemen mit DX-Technik oder CW- und Glykol-Economizer-Kühlung. Auf Wunsch können die Racks auch mit der Flüssigkeitskühltechnik des Stulz-Partners CoolIT ausgestattet werden, um auch in anspruchsvollen High-Density IT-Anwendungen ein effektives Wärme-Management zu gewährleisten.

Die maximale Kühlleistung lässt sich so auf bis zu 100 kW pro Rack erweitern. Darüber hinaus steht den Endkunden eine umfangreiche Auswahl an geprüften und vormontierten Infrastrukturkomponenten wie unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Power Distribution Units (PDUs), Brandschutz, Zutrittskontrolle sowie Überwachungs- und Managementsysteme zur Verfügung.