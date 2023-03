Vertiv, Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellte Liebert CWA vor, eine weitere Generation von Thermal-Management-Systemen für Slab-Floor-Rechenzentren. Diese habe man entwickelt, um eine gleichmäßige Luftverteilung auf der größeren Oberfläche zu erreichen, die Slab-Floor-Anwendungen mit sich bringen. Zugleich biete das System mehr Platz für die Installation von Racks und eine höhere Leistungsdichte.

Die Liebert-CWA-Technik nutzt integrierte Steuerungen, die ein verbessertes Luftstrom-Management ermöglichen und somit eine effiziente Lösung für Infrastrukturen darstellen sollen, die den Herausforderungen moderner IT-Anwendungen gewachsen sind. Die Liebert CWA lasse sich auch in das Kaltwassersystem des Rechenzentrums integrieren, um die Betriebsbedingungen des gesamten Kühlnetzes zu verbessern. Darüber hinaus ist die Liebert CWA außerhalb des IT-Bereichs installiert, um mehr Platz im Rechenzentrum zu schaffen, den Zugang für das Wartungspersonal zu verbessern und die Sicherheit des IT-Bereichs selbst zu erhöhen, so Vertiv weiter.

Das Liebert-CWA-System biete der Nutzerschaft eine standardisierte Kühlwand, die Vertiv laut eigenen Angaben speziell für den Einsatz in Rechenzentren entwickelt hat und somit die Installationskosten für maßgeschneiderte Lösungen vor Ort minimieren soll. Das Produkt sei so konzipiert, dass sich die Kühldichte maximieren lässt.

Vertiv hat die Liebert CWA laut eigenem Bekunden in Zusammenarbeit mit Rechenzentrumsbetreibern entwickelt. Angesichts der unzähligen Layouts und Gerätekonfigurationen in Rechenzentren hat der Anbieter eine strategische Roadmap definiert, um standardisierte Thermal-Management-Lösungen für Slab-Floor-Anwendungen zu verbessern. Vertiv will seine Anwenderschaft auch mit Beratungs- und Design-Expertise unterstützen, um die richtige Lösung für ihre spezifischen Anforderungen an den White Space ihres Rechenzentrums zu finden.