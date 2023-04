Sie haben gewählt, liebe Leserinnen und Leser. Und Sie waren wie immer eine harte, aber gerechte Jury. Die Gewinner der Leserwahl zum „Anbieter des Jahres 2022/23“ konnten ihre Preise auf dem LANline Tech Forum in München entgegennehmen.

Grundsätzlich kennt man sich mit Meisterfeiern ja in München bekanntlich recht gut aus. Wir konnten da selbstverständlich nicht länger nachstehen: Nachdem die Siegerehrung der LANline-Leserwahl zum Anbieter des Jahres pandemiebedingt in den Vorjahren nur virtuell stattfinden durfte, fand sie diesmal im Rahmen des Tech Forums in München am 14. und 15. Februar ein würdiges „reales“ Umfeld. Das eindeutige Fazit aller Beteiligten lautet: So macht es wirklich viel mehr Spaß!



Die LANline-Leserinnen und -Leser hatten in großer Zahl in den Sparten Kupfer-Datenverkabelung (IT und OT), Lichtwellenleiter-Verkabelung (IT und OT), Messtechnik für Verkabelung, physische Datacenter-Security, RZ-Stromversorgung, RZ-Kühltechnik, RZ-Monitoring, Schranksysteme für RZ und Netzwerk sowie in der Sonderwertung für den „innovativsten Anbieter aus den Bereichen IT- und RZ-Infrastruktur“ abgestimmt.

Wer es auf das Treppchen schaffte, ist in der Tabelle unten detailliert aufgeführt. Den Pokal haben sich alle Gewinner redlich verdient, gilt doch die LANline-Leserschaft als bestens informierte und durchaus kritische Jury. Wie in den Jahren zuvor gibt es in einigen Kategorien unangefochtene Spitzenreiter, etwa bei der Messtechnik. Dort konnte sich Fluke einen beachtlichen Vorsprung erarbeiten. In anderen Sparten, wie zum Beispiel beim RZ-Monitoring, fällt das Ranking äußerst knapp aus: Zwischen Platz 3 und 1 liegen dort nur wenig mehr als 20 Stimmen.

Ist die Bundesliga langweilig, wenn der FC Bayern München gewinnt? Oder ist ein Zwei- oder Dreikampf spannender? Welche Rolle wem am nächsten kommt, müssen Sie, liebe Leserinnen und Leser, selbst entscheiden. Wie beim Fußball gibt es auch bei der LANline-Leserwahl einige Dominatoren, auf die man bedenkenlos wetten könnte. Richtig „abräumen“ konnten in diesem Jahr Rittal und Vertiv, die es gleich in jeweils fünf Kategorien souverän auf das Podest schafften. Metz Connect liegt bei den Verkabelungsthemen ganz vorne und bei den Schränken auf Platz 2. Bei der physischen Rechenzentrumssicherheit rangiert wie in den Jahren zuvor Minimax ganz oben und kann damit berechtigterweise ebenfalls als Seriensieger gelten.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Wahlsieger (und uns) in diesem Jahr persönlich treffen möchten, hier die Termine für die kommenden Tech Foren: