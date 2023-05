In der Ära des Cloud Computings ist Network as a Service eine zeitgemäße Form, ein Netzwerk zu betreiben. Unternehmen können ihre finanziellen Mittel wertschöpfender einsetzen, als damit IT-Produkte zu kaufen und zu verwalten.

Das Cloud Computing hat die Unternehmens-IT in den vergangenen Jahren stark verändert. Statt IT-Produkte anzuschaffen und zu warten, können Unternehmen in diesem Modell nach Bedarf über das Internet auf Ressourcen eines externen Anbieters zugreifen und dafür gemäß der Nutzung bezahlen (Pay Per Use).

Anstelle großer Investitionsausgaben (Capital Expenditures, Capex) für die IT

Ausstattung entstehen hier überschaubare Betriebskosten (Operational Expenditures, Opex). Mieten statt kaufen lautet die Devise. Das frei werdende Kapital kann das Unternehmen dann für andere Zwecke einsetzen und außerdem neue Fähigkeiten rascher realisieren, da es nicht erst langwierig eine eigene IT-Infrastruktur dafür aufbauen muss.

NaaS ist eine Cloud-Dienstleistung mit integrierter Security

Die Nutzung von As-a-Service-Angeboten entlastet auch die interne IT-Abteilung auf Kundenseite deutlich – ein weiterer Vorteil angesichts des aktuellen Fachkräftemangels in der IT-Branche. Cloud Computing umfasst Dienstleistungen unterschiedlicher Art. Ein externer Anbieter kann aus seinen Rechenzentren eine Applikation für Endanwender bereitstellen (Software as a Service, SaaS), eine Umgebung für Softwareentwickler (Platform as a Service, PaaS) oder lediglich benötigte Hardware wie Server oder Speicher (Infrastructure as a Service, IaaS). Netzwerktechnik für LANs und WANs erscheint zuweilen unter IaaS subsumiert, ist von spezialisierten Anbietern aber auch separat erhältlich (Network as a Service, NaaS). Dem Marktforschungshaus Markets and Markets zufolge werden die weltweiten Umsätze im NaaS-Segment von 10,4 Milliarden Dollar im Jahr 2021 auf voraussichtlich 37,5 Milliarden Dollar im Jahr 2026 ansteigen, was in diesem Zeitraum einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 29,4 Prozent entspricht.

NaaS-Dienstleistungen tragen auch Sicherheitsaspekten Rechnung. Mit dem Netzwerkstandard 802.1X bringen LAN und WLAN bereits eine Zugriffskontrolle mit, die Benutzernamen und Passwörter überprüft.

Hinzu kommt der WLAN-Standard Wi-Fi Protected Access Version 3 (WPA3), der beim Austausch von Daten während der Anmeldephase für Verschlüsselung sorgt. Bei der Perimeter-Sicherheit geht es um den Übergang zwischen einem Unternehmensnetzwerk und einem öffentlichen Netz wie dem Internet. Es gilt, den Zugriff auf übertragene Daten zu schützen. Ausgewählte Personen können und sollen Zugriff auf das Internet und dessen Dienste haben, Datenpakete mit gefährlichem Inhalt dürfen hingegen die Server des Unternehmens nicht erreichen.

Firewalls bieten dabei den ersten Schutz gegen Angriffe durch Viren, Würmer, Trojaner oder Hacker. Ergänzen lassen sich diese durch Mail- und Proxy-Systeme oder Endpoint-Security-Clients. Hinzu kommen gängige Sicherheitswerkzeuge wie Antiviren-Software. Mit Virtual Private Networks (VPNs) und geschlossenen Netzwerken für Benutzergruppen lassen sich Außenstellen sicher einbeziehen. Für Standorte, die untereinander und mit dem Internet verbunden sein müssen, lassen sich Security-Leistungen mit einem SD-WAN kombinieren.

Immer mehr Firmen lagern ihre Daten und Anwendungen in die Cloud aus und stellen sie dort ihren Beschäftigten zur Verfügung. Dazu ist ein zentrales Management-System in der Cloud nötig. Das Ziel ist, alle Netzwerkkomponenten zu erfassen und über ein einziges Dashboard im Internet zu verwalten, sodass alle Statusinformationen jederzeit verfügbar sind.

Umstieg auf NaaS in vier Schritten

Wenn ein Unternehmen sein Netzwerk auf NaaS umstellen möchte, sind Vorarbeiten erforderlich. Zuerst sollte der Betreiber das bestehende Netzwerk vereinheitlichen. Denn nicht selten herrscht bei den Komponenten bunte Vielfalt, was die Verwaltung, das Lifecycle-Management und die Budgetierung erschwert.

Außerdem erleichtert eine solche Standardisierung auf ausgewählte Produkte bestimmter Hersteller, neue Entwicklungen aufzugreifen. In der zweiten Phase gilt es, die dabei entwickelten Netzwerkprofile funktional und technisch umzusetzen und zu dokumentieren. Im dritten Schritt kann dann der beauftragte IT-Dienstleister Komponenten einem Migrationsplan folgend ersetzen, um danach die Verwaltung und Bereitstellung übernehmen zu können. Damit ist die vierte Stufe der Umstellung erreicht: Der Service für das outgesourcte Netzwerk orientiert sich dann an vereinbarten Service-Levels.

NaaS-Vorteile

NaaS-Lösungen bieten im Vergleich zu selbst verwalteten Netzwerken mehr Flexibilität durch leichte Skalierbarkeit nach oben oder unten und erfordern weniger Kapitalbindung. IT-Abteilungen bekommen durch die Auslagerung der damit verbundenen Verwaltungsarbeiten Freiräume für wertschöpfende Tätigkeiten und Innovationen sowie die Gewähr, dass das Netzwerk stets auf dem neuesten Stand ist, nicht zuletzt im Hinblick auf die Sicherheit. Neben der Geschäftsführung und der IT-Abteilung sollten beim Outsourcing der Netzwerktechnik weitere Stakeholder einbezogen werden: Finance, HR und Business-Development. Sie alle müssen die Neugestaltung mittragen und sich darauf einstellen, um die sich ergebenden Chancen nutzen zu können. Für die Finanzabteilung liegt der größte Vorteil von NaaS im Wechsel von Capex zu Opex. Außerdem ist es nicht mehr erforderlich, technischen Fachleute für die Netzwerkverwaltung -anzuwerben und fortzubilden. Dies bedeutet Kostensenkungen und finanzielle Spielräume.

Um mehr Zeit für persönliche Unterstützung zu haben, wünscht sich die Personalabteilung oft digitale Personal-Management-Lösungen – und die lassen mit NaaS schneller realisieren. Das Business-Development muss Absatzmärkte erschließen, neue Kunden gewinnen und die Produktentwicklung vorantreiben. Dabei hilft NaaS, weil sich damit Kapazitäten nach Bedarf rasch bereitstellen lassen.

Christoph Bünnemeyer ist Leiter Solution Line Managed Services bei Axians Networks and Solutions.