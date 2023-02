Rechenzentren dürfen in der modernen hochdigitalisierten Welt nicht ausfallen. Viele der 30.000 bis 50.000 Rechenzentren, Server-Räume und Server-Schränke in Deutschland sind allerdings in die Jahre gekommen und entsprechen weder den heutigen Sicherheitsstandards noch den hohen Ansprüchen an die Energieeffizienz. Viele Unternehmen stehen somit vor der Frage: Neubau oder Ertüchtigung? Immer mehr entscheiden sich für die Ertüchtigung, den RZ-Refit.

Rechenzentren und Server-Räume sind Schlüsselkomponenten erfolgreicher Unternehmen. Allerdings hat sich ihre Nutzung in den letzten Jahren massiv gewandelt - sei es durch technische Veränderungen (Virtualisierung, Cloud, etc.), neue Normierungen (DIN 50600) oder neue Ansprüche und Forderungen an die Energieeffizienz. Insbesondere On-Premises-Rechenzentren sind für den heutigen Bedarf zu groß, zu ineffizient. Dort wo vor wenigen Jahren noch zehn oder 20 vollgepackte Server-Racks standen, stehen heute vielleicht noch zwei oder drei und eines für das Netzwerk. Da sich in den wenigsten Fällen die gesamten IT-Anwendungen in die Cloud legen, sondern eher hybride Lösungen umsetzen lässt, sind die On-Premises-Rechenzentren oder Server-Räume weiterhin Bestandteil der IT-Strategie, jedoch oft teuer und ineffizient.

Dennoch müssen sie maximal leistungsfähig sein – sowohl die IT betreffend als auch die Infrastruktur. Dazu gehört, dass sie energieeffizient arbeiten. Hohe Energiekosten, das wachsende Umweltbewusstsein als auch regulatorische beziehungsweise Vorgaben von Anwendern führen dazu, dass immer mehr Unternehmen ein Energie-Monitoring einsetzen. Im Zuge dessen entpuppt sich nicht selten das Rechenzentrum als einer der großen Verbraucher. Zum einen, weil es bereits in die Jahre gekommen ist und bei den technischen Anlagen daher vermehrt Fehler auftreten. Zum anderen, da die maximale Betriebsstundenanzahl erreicht ist oder weil es vom Layout beziehungsweise der Positionierung der Anlagen nicht effizient arbeitet. Dann kommt die Frage auf, ob ein Neubau oder eine Ertüchtigung durchzuführen ist.

Ziel: Energieeffizienz

Oft hängt ein effizienter Betrieb zum Beispiel auch davon ab, wie die Luftführung organisiert ist. Wenn etwa Kalt- und Warmluftzonen nicht sauber voneinander abgeschottet sind, kann sich die für die Kühlung der IT-Systeme benötigte Kaltluft mit Warmluft vermischen, was zu höheren als den gewünschten Server-In-Temperaturen führt. Dadurch entstehen erhöhte Temperaturen in den Server-Systemen, was zu der Fehleinschätzung führt, dass die Kühlanlagen keine ausreichende Kaltluft mehr bereitstellen. Die Verantwortlichen überlegen dann, eine neue Kühlung einzubauen. Dabei würde es häufig genügen, eine Optimierung der Schottungen durchzuführen. Wenn die Kalt- und Warmluftwege optimal funktionieren, arbeiten die Kühlgeräte und somit auch das Rechenzentrum effizient.

Impuls von Drittparteien

Aber nicht nur das Erfordernis nach einer verbesserten Energieeffizienz führt dazu, dass die Verantwortlichen über Neubau oder Refit nachdenken. Häufig stoßen das Thema auch Drittparteien an. Dazu gehören Zertifizierungsinstitute und Systemhäuser, die sich im Auftrag um die IT der Unternehmen kümmern, sowie Versicherungen. Automobilzulieferer etwa müssen nachweisen, dass ihre IT entsprechende Verfügbarkeiten hat. Wenn sich im Zuge von Business-Impact-Analysen das Rechenzentrum als kritischer Faktor erweist, steht eine Entscheidung über Neubau oder Ertüchtigung an. Auch bei der Implementierung neuer IT-Systeme kommt die Frage nach einer modernen, zukunftsfähigen Infrastruktur auf.

