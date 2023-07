Die neue Installationsserie von ABB umfasst Leitungsschutzschalter (LS), Fehlerstromschutzschalter (FI) und Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD).

Installation neu gedacht, ein anderer Umgang, eine komplett neue Arbeitsweise – so verspricht es ABB für die FlexLine-Serie und will damit die einfache und schnelle Elektroinstallation in Wohn- und kleinen Geschäftsgebäuden garantieren.

Die Serie umfasst Leitungsschutzschalter (LS), Fehlerstromschutzschalter (FI) und Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD), die alle über eine neuartige Stecktechnik verfügen. Außerdem gehöre dazu eine Phasenschiene mit innovativen Flexklemmen.

Auf der Schiene lassen sich die modularen Schutzgeräte schnell und flexibel aufstecken, so ABB. Die Installation erfolgt gesteckt und nicht mehr geschraubt. Einzigartig sei auch, dass jede Teilungseinheit über einen Phasen- und einen Neutralleiteranschluss verfügt. Falls der Neutralleiter nicht benötigt wird, nehmen die Flexklemmen diesen ohne mechanische oder elektrische Verbindung auf.

Alle FlexLine-Schutzgeräte sind laut ABB mit einer flexiblen einphasigen oder dreiphasigen Phasenschiene kombinierbar, was die Installation deutlich vereinfache.

Durch die große Flexibilität bei der Geräteanordnung und der Querverdrahtung mit der Phasenschiene kann ein Bauplaner den Platzbedarf in der Unterverteilung reduzieren. Dies werde auch durch das schlanke Design der Schutzgeräte unterstützt. Ebenso verringere sich für den Elektroinstallateur die Lagerhaltung, beispielsweise in den Fahrzeugen für die Kundenbesuche, denn bei FlexLine bedarf es nur noch einer Phasenschiene, mit der sich alle Standard-Installationsarbeiten erledigen lassen. Die Produkte sollen laut ABB ab Herbst 2023 verfügbar sein.