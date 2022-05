Neben RZ-Bau und -Betrieb nun auch deren Zertifizierung

Prior1, Spezialist für den Bau und den Betrieb von Rechenzentren, bietet ab sofort auch die Datacenter-Zertifizierung an. Seit kurzem ist das Unternehmen offizieller „Trusted Site Infrastructure“-Partner (TSI) des TÜViT und bringt damit die für Zertifizierungen notwendigen Voraussetzungen mit.

Trusted Site Infrastructure ist der De-Facto-Standard zur Prüfung und Zertifizierung der physischen Sicherheit und Verfügbarkeit von Rechenzentren. Als offizieller Partner gehe Prior1 bei Zertifizierungen nach dem TSI-Standard vor. Dieser orientiert sich an den Maßnahmenempfehlungen der IT-Grundschutz-Kataloge des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und berücksichtigt die einschlägigen EN- und DIN-Normen, aber auch VDE-Vorschriften und VdS-Publikationen. Seit 2016 deckt der TSI-Standard auch nachweisbar die Anforderungen der DIN EN 50600 mit ab. Prior1 verweist darauf, dass sich EN-50600-Ergänzungen optional mit prüfen lassen, wenn im Ergebnis eine EN-50600-Konformität bestätigt werden soll.

Prior1 will Unternehmen im Bereich Zertifizierung sowohl als Planer als auch als Berater unterstützen. Bei der Planung seien die spezifischen TÜViT-Kriterien von vornherein berücksichtigt. Zudem überprüfe man die Einhaltung des Anforderungskatalogs bei der Entwurfs- und Ausführungsplanung, genauso während der Bauphase. Laut eigenen Angaben begleitet Prior1 schließlich auch das Audit, sobald das Rechenzentrum in Betrieb ist.

Betreut der RZ-Spezialist ein Projekt als Berater, so sei dafür gesorgt, dass in der Planung die angestrebte Zertifizierung berücksichtigt ist. Zudem übernimmt Prior1 laut eigenem Bekunden Aufgaben, die im Verantwortungsbereich des Auftraggebers liegen, aber dessen Planer und Errichter diese nicht leisten. Dazu gehören etwa der Aufbau der Dokumentation und die Erstellung von entsprechenden Rahmendokumenten sowie die Entwicklung und Einführung von Prozessen, so die weiteren Angaben. Sollten im Zuge der Zertifizierung Beanstandungen aufkommen, unterstütze Prior1 zudem bei der Beseitigung.