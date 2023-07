Datengestützte Erkenntnisse sollen Anwendern dabei helfen, die Energieeffizienz und Widerstandsfähigkeit ihrer Systeme zu verbessern. Der ABB Ability SmartTracker soll dabei ermöglichen, USV-Systeme aus der Ferne zu überwachen.

ABB hat eine Möglichkeit zur Fernüberwachung von USV-Systemen eingeführt. Mit dem Ziel, das Ökosystem digitaler Tools für intelligente Stromversorgungen und nachhaltiges Energiemanagement weiter auszubauen. Der Ability SmartTracker von ABB ermöglicht die Fernüberwachung von unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) rund um die Uhr und bietet den Anwendern gleichzeitig datengestützte Erkenntnisse zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Ausfallsicherheit der Stromversorgung.

„Für jede USV, die kritische Infrastruktur am Laufen hält, sind Statusdaten in Echtzeit unerlässlich – wenn die Geräte an entfernten Standorten oder in geschützten Umgebungen installiert sind, ist der Fernzugriff sogar noch wichtiger“, sagte Adrian Matenia, USV-Produktmanager bei ABB. „Der SmartTracker vereinfacht die Überwachung und hilft Anwendern, ihre kritischen Stromversorgungsanlagen erfolgreich zu betreiben und zu verwalten.“

Der SmartTracker nutzt eine cloudbasierte Infrastruktur, um die Fernüberwachung mehrerer USV-Geräte und des elektrischen Systems zu ermöglichen. Wenn kritische Stromversorgungsereignisse auftreten, sendet der SmartTracker sofortige Warnungen an die Betreiber sowie an ein Team im technischen Supportzentrum von ABB in Quartino in der Schweiz.

Der Zustand der Anlage lässt sich jederzeit überprüfen, wobei die cloudbasierten Algorithmen von ABB die USV-Daten nutzen, um nützliche Erkenntnisse zu liefern. Serviceteams können automatisch benachrichtigt werden, wenn Maßnahmen erforderlich sind. Automatisch erstellte und abrufbare Berichte helfen Nutzern zudem, die Effizienz ihrer Anlage zu erhöhen.

Die firmeneigene ANC-Netzwerkkarte ist ein Plug-and-Play-Upgrade, das sich für die USV-Lösungen von ABB eignet. Sobald sie angeschlossen ist, können Anwender den SmartTracker nutzen und ihr System jederzeit und von überall aus überwachen. Sowohl die Hardware als auch die Firmware gewährleisten maximale Cybersicherheit und garantieren somit ein Höchstmaß an Schutz und Sicherheit.

Giovanni Capua, ABB Global Product Manager, Digital: „Die ABB Ability-Lösungen kombinieren das Know-how von ABB in den Bereichen Stromversorgung und Energiemanagement mit Konnektivität und Software-Innovationen. So können wir Anwendern Echtzeit-Dateneinblicke geben, die das Treffen von fundierten Entscheidungen unterstützen“, sagte Giovanni Capua, ABB Global Product Manager, Digital. „Der SmartTracker zeigt, dass wir Lösungen anbieten, die Stromversorgungen widerstandsfähiger und energieeffizienter machen. Die kontinuierlichen digitalen Fortschritte von ABB ermöglichen unseren Kunden, sich an die sich verändernden Anforderungen anzupassen.“