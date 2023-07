Mit einem neuen Datacenter in Winterthur im Großraum Zürich treibt NorthC seinen Expansionskurs weiter voran. Damit ist es das 17. Rechenzentrum des Betreibers in der DACH-Region. Das Datacenter in Winterthur soll mit den anderen Rechenzentren in der Schweiz verbunden werden.

Der RZ-Betreiber NorthC eröffnet ein weiteres Datacenter in Winterthur bei Zürich. Damit setzt das Unternehmen seinen Expansionskurs in der DACH-Region fort. Nach der Übernahme dreier Rechenzentren in den Regionen Basel und Bern vor einem Jahr verfügt NorthC über eine flächendeckende Abdeckung in der Deutschschweiz. Dieser Neuzugang stellt einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie im Zuge der internationalen Expansion dar. Den Auftakt bildete die Übernahme zweier Rechenzentren in Deutschland im September 2021.

„Mit diesem neuen Standort bauen wir unsere Expansion in der DACH-Region weiter aus. Unser nunmehr 17. Rechenzentrum insgesamt liegt dabei ideal im Großraum Zürich, einem wichtigen Wachstumsmarkt“, sagte Alexandra Schless, CEO von NorthC. „Wir sehen einen weiterhin großen Bedarf für die Digitalisierung von Unternehmen und öffentlichen Organisationen. Wie in unseren anderen Rechenzentren in den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland werden wir auch in der Region Zürich eine Zusammenarbeit mit regionalen IT-Partnern aufbauen, um Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Natürlich werden wir dabei die Kern-Werte von NorthC wie den Fokus auf Nachhaltigkeit und starke, persönliche Kundenbeziehungen einbringen.“

Für die Datenkommunikation der Region ist das Rechenzentrum in Winterthur ein wichtiger Knoten mit einer breiten Palette an Konnektivitätsanbietern. Das Rechenzentrum hat eine Kapazität von 1,8 MW mit Ausbaumöglichkeiten für weiteres Wachstum.

Frank Zachmann, Managing Director DACH NorthC, sagt: „Die Schweiz ist für uns ein wichtiger Wachstumsmarkt. Wir freuen uns, unser Angebot um ein viertes Rechenzentrum zu erweitern. Damit können wir nun auch Unternehmen in der Region Zürich unsere Dienstleistungen anbieten.“

NorthC wird den Betrieb des Rechenzentrums in Winterthur übernehmen und diesen Standort mit den drei anderen Rechenzentren von NorthC in Münchenstein und Biel verbinden.