Netzwerkausfälle haben eine größere Auswirkung auf das Business vieler Unternehmen, als ihnen bewusst ist. Sie bedrohen Unternehmensabläufe bis hin zum kompletten Stillstand und führen zu deutlichen Umsatz- und Wachstumseinbußen. Dies zeige eine aktuelle Untersuchung von Opengear, Anbieter von Out-of-Band-Management-Lösungen zum Schutz kritischer Netzwerk-Infrastrukturen.

In der internationalen Studie von Opengear gaben mehr als die Hälfte (51 Prozent, Deutschland: 58 Prozent) der befragten IT-Verantwortlichen an, allein im vergangenen Jahr vier oder mehr Netzwerkausfälle mit einer Dauer von mehr als 30 Minuten erlebt zu haben. Diese Netzwerkprobleme führten bei vielen Unternehmen zu enormen finanziellen Einbußen. Die Ausfälle haben das eigene Unternehmen teilweise deutlich über eine Million Euro gekostet, beklagt rund ein Drittel der befragten Entscheidungsträger.



Um Schäden so gering wie möglich zu halten, sollte eine Reparatur von Netzwerkfehlern so schnell wie möglich erfolgen, so Opengear. Allerdings brauchen viele Unternehmen (38 Prozent, Deutschland: 42 Prozent) durchschnittlich mehr als einen Arbeitstag, um einen aufgetretenen Netzwerkausfall zu finden und zu beheben. Lediglich neun Prozent der befragten IT-Führungskräfte verstehen unter Netzwerk-Resilienz, die durchschnittliche Reparaturdauer auf ein Minimum zu beschränken. Auf die Frage, was die größten Herausforderungen bei der schnellen Lösung eines Netzwerkproblems sind, nannten 41 Prozent (Deutschland: 37 Prozent) die „Reisezeit für die Bereitstellung von Service-Technikern vor Ort“. Bei einer Lösung, die unabhängig vom primären Netzwerk („In-Band“) arbeitet und Probleme automatisch erkennen und beheben kann, gaben die befragten IT-Manager Zeit- (45 Prozent, Deutschland: 46 Prozent) und Kostenersparnis (41 Prozent, Deutschland: 43 Prozent) als die beiden größten Vorteile für ihr Unternehmen an.



Für die Studie hat Opengear 500 IT-Leiter in den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland befragt - 125 davon in Deutschland.



Weitere Informationen stehen unter www.opengear.com zur Verfügung.