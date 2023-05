Die neuen intelligenten Rack-PDUs PRO4X und PX4 der Legrand-Marken Server Technology und Raritan sollen Transparenz, Flexibilität, Dichte und Sicherheit für die sich ständig ändernde Anforderungen an die Stromversorgung und Infrastruktur von Racks bieten.

Legrand, global agierender Spezialist für elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen, hat eine weitere Generation intelligenter Rack-PDUs vorgestellt. Sie sollen als Antwort auf die sich wandelnden Anforderungen an die Rack-Stromverteilung in modernen Rechenzentren dienen. Die neue Generation intelligenter Rack-PDUs kombiniere die besten Software- und Hardware-Technik der vorherigen Generationen von Raritan und Server Technology und füge eine beträchtliche Anzahl neuer Funktionen hinzu, so die Ankündigung weiter. Die Geräte bieten unter anderem eine besondere Transparenz sowie zahlreiche Sicherheits-Features.

Die Rack-PDUs, die Legrand ab sofort unter den Markennamen Server Technology PRO4X und Raritan PX4 vertreibt, sollen die Kapazitätsplanung, die Überwachung von Umgebungsparametern sowie die physische und logische Zugangskontrolle enorm verbessern, wie Legrand verspricht. Sie reduzieren die Arbeitsbelastung und unterstützen Maßnahmen zur Verhinderung von Ausfallzeiten.

Unter anderem sind die Geräte laut Hersteller die ersten Rack-PDUs, die den gesamten Oberschwingungsanteil auf Schaltschrank- und Geräteebene messen und den Betreibern von Rechenzentren die umfangreichste und genaueste (+/-0,5 Prozent) integrierte Überwachung von Strom- und Spannungsparametern zur Verfügung stellen, einschließlich der grafischen Darstellung der Wellenform. Die Sichtbarkeit der Spitzen- und Min/Max-Leistungsmesswerte, die PRO4X und PX4 bieten, sei beispielsweise eine große Hilfe bei der Kapazitätsplanung, der Identifizierung von ungenutzten Ressourcen und der Failover-Planung.

Die Forensik der Auslösung der Leitungsschutzschalter mit Aufzeichnung der Wellenform helfe Facility-Managern nicht nur, die genaue Steckdose und die potenzielle Ursache einer Auslösung zu ermitteln, sondern auch, Daten zur Stromqualität zu erfassen, zu visualisieren und zu überprüfen, um ähnliche Vorfälle proaktiv zu verhindern.