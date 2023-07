Der Infrastrukturanbieter erhält ein hohes Ranking: Mit der Auszeichnung honoriert das Nachrichtenmagazin Time die Aktivitäten des französischen Tech-Konzerns, die Treibhausgasemission von Unternehmen zu reduzieren.

Schneider Electric gehört laut dem Time Magazine zu den hundert einflussreichsten Unternehmen weltweit. Der Tech-Konzern wurde daher in der Kategorie „Innovator“ neben renommierten Unternehmen aus der Automobil- oder Raumfahrtindustrie in die von dem Nachrichtenmagazin kürzlich herausgegebene Liste der „Time100 Most Influential Companies of 2023“ aufgenommen. Das Geschäftsmodell, nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen sowie die Verfolgung von eigenen, sehr ambitionierten Nachhaltigkeitszielen seien der Grund für die Aufnahme in die Liste.

Seit 2021 veröffentlicht das US-amerikanische Time Magazine einmal jährlich eine Liste mit 100 Unternehmen, die auf vielfältige Weise einen Beitrag zu aktuellen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen leisten. Ebenso wie wegweisende technische Innovationen spielen dabei auch soziales und politisches Engagement eine zentrale Rolle. Zur Erstellung der Liste werden Redakteure, Korrespondenten und Branchenexperten auf der ganzen Welt befragt. Anschließend bewertet die Redaktion die nominierten Unternehmen nach Schlüsselfaktoren wie Relevanz, Einfluss, Innovation, Führung und Erfolg.

Neben der Tatsache, dass Schneider Electric bereits seit vielen Jahren eine eigene, sehr ambitionierte ESG-Strategie verfolge, sei für die Aufnahme des Tech-Konzerns in die Time100-Liste ausschlaggebend, dass es das erklärte Geschäftsmodell des französischen Unternehmens ist, seinen Kunden nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit politischen Zielsetzungen wie Pariser Klimaabkommen oder europäischem Green Deal zu ermöglichen.

Der internationale Tech-Konzern unterstützt nach eigenen Angabe 40 Prozent der Fortune-500-Unternehmen dabei, ihre Emissionen zu senken und hat damit einen wesentlichen Einfluss auf die globale Reduzierung von Treibhausgasen. Von führenden internationalen Ratingagenturen werde Schneider Electric schon seit Jahren mit Bestnoten hinsichtlich seiner ESG-Aktivitäten bewertet.