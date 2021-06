EFB-Elektronik, Hersteller und Systemanbieter für Netzwerktechnik, erweitert sein Portfolio um ein weiteres Server-Schrank-System. Es sei aufgrund der durchdachten Konstruktion und hohen Qualität aller Einzelkomponenten insbesondere für die anspruchsvollen Anforderungen in komplexen Rechenzentren geeignet. „Unsere neue Produktlinie verfügt über zahlreiche zeitgemäße und praxisnahe Features, die Betreibern eine hohe Flexibilität und Sicherheit bei der Umsetzung ihrer Datacenter-Lösungen bieten“, kommentierte dies Marcus Nelles, Produkt-Manager Schranksysteme bei EFB-Elektronik. „Bei Bedarf beraten unsere Experten hinsichtlich der bestmöglichen Einsatz- und Ausstattungsmöglichkeiten.“

Der EFB-Server sei mit einem äußerst soliden, komplett zerlegbaren und mit hoher Traglast ausgestatteten Profilrahmengestell besonders robust (Traglast 1.500 kg/optional höhere Traglast möglich). Verschiedene Varianten an Seiten- und Schottwänden ermöglichen Flexibilität bei Planung und Aufbau. Zahlreiche werkzeuglose Features zur Zubehörmontage und Anpassung sparen Installationszeit und Kosten. Sichere Türen mit einer Perforationsfläche von bis zu 86 Prozent verbinden außerdem Zugriffsschutz und hohen Luftdurchsatz miteinander. „Gibt es trotz dieser Merkmalsbreite individuelle Anforderungen an Abmessungen, Türen oder sonstiger Ausstattung, setzen wir auch diese in Sonderlösungen für unsere Kunden um“, so Nelles. „Wir verfügen selbstverständlich über alles weitere Zubehör – auch in puncto Verkabelung.“

Um die Hochverfügbarkeit der aktiven Technik rund um die Uhr zu gewährleisten, kann der EFB-Server mit einer leistungsstarken Kühlung ausgestattet werden. Der Einsatz hochwertiger Reihen- und Seitenwärmetauscher mit Kühlleistungen bis 21 kW sichere einen dauerhaften, konstant geregelten Luftaustausch, der Wärmenester verhindert. Temperatur und Feuchtigkeit werden durch die Präzisionsklimageräte nach Bedarf direkt im Kaltgang (offener Kreislauf) oder in einzelnen Schränken (geschlossener Kreislauf) geregelt, sodass eine zusätzliche Zufuhr von Kaltluft in den Raum überflüssig sein soll.

Das Server-Schrank-Produktportfolio des Herstellers umfasst nach eigenen Angaben insgesamt etwa 300 Artikel nebst möglichen Sonderlösungen – aus europäischer Fertigung und mit hoher Verfügbarkeit.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

EFB-Elektronik GmbH

Rack

EFB