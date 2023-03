GlobalConnect ist laut eigenen Angaben der erste Colocation-Anbieter in Europa, der seinen Kunden Unterwasserkühlung anbietet. Diese soll den Stromverbrauch für die RZ-Kühlung bis auf ein Zehntel senken. GlobalConnect hat die innovative Technik in seinem RZ in Kopenhagen installiert.

Das Eintauchen der Server in eine speziell entwickelte Kühlflüssigkeit reduziert laut GlobalConnect den Stromverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Luftkühlung um bis zu 90 Prozent. Außerdem könne man die Server bei höherer Temperatur betreiben, was eine um 25 Prozent höhere Effizienz ermögliche, ohne Gefahr einer Überhitzung. Damit eignet sich die neue Technik besonders für Unternehmen mit hohem Kapazitätsbedarf.

Die Unterwasserkühlung, so der dänische Provider weiter, benötige nur ein Fünftel des Platzes herkömmlicher Luftkühlung. Dies bedeute, dass die vier Kühltanks, die derzeit im GlobalConnect-RZ installiert sind, eine Rechenleistung enthalten, die etwa 120 Quadratmetern Rechenzentrumsfläche mit Luftkühlung entspricht.



Ein weiterer Vorteil im Hinblick auf mehr Nachhaltigkeit: Der Umstand, dass man die Server bei höheren Temperaturen betreiben kann, erleichtert das Einspeisen der Abwärme in die lokale Fernwärmeversorgung. Das Kopenhagener RZ, so GlobalConnect, werde 2023 an das örtliche Fernwärmenetz angeschlossen.

GlobalConnect und GRC, der Anbieter von Unterwasserkühlungstechnik, haben laut Angaben der Dänen 14 Monate gebraucht, um eine neue Version der bestehenden Technik zu entwickeln, die den Redundanzanforderungen von Colocation-Rechenzentren gerecht wird. Sie ist vorerst nur im größten dänischen Rechenzentrum von GlobalConnect installiert. Je nach Kundennachfrage will GlobalConnect in seinen 16 weiteren ISO27001-zertifizierten Rechenzentren in Skandinavien und Deutschland in den kommenden Jahren die Unterwasserkühlung als Option anbieten.