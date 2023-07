Das modulare System Sunsys HES XXL von Socomec.

Nach der Einführung des Energiespeichersystems Sunsys HES L im März dieses Jahres bringt der USV-Anbieter Socomec nun eine leistungsstärkere Version auf den Markt. Das modulare System Sunsys HES XXL leistet zwischen 1 MVA/1 MWh und 6 MVA/20 MWh. Socomec will es vom 14. bis zum 16. Juni erstmals auf Europas größter Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme ees Europe in München präsentieren.

Bei paralleler Installation mehrerer Systeme sind laut Socomec noch höhere Leistungen möglich. Der Messtechnik- und Energieumwandlungsexperte hat das neue Outdoor-Speichersystem insbesondere zur Netzstützung und für Großkraftwerke aus erneuerbaren Energieerzeugern konzipiert. Mit dem Gerät wolle man den Bedarf nach stationären Batterie-Großspeichern erfüllen, die sich vor dem Hauptzähler (Front of the Meter) direkt an das Verteilnetz anschließen lassen. „Dieser Markt macht einen bedeutenden und rasch wachsenden Anteil an Energiespeicher-Projekten aus“, erklärte Socomecs Marketingleiter Guy Schaaf.



Durch sein flexibles Design lasse sich das System für die verschiedensten Netzspeicheranwendungen wie etwa die Integration erneuerbarer Energien, die Frequenzregelung oder die sichere Stromversorgung (Leistungs-Back-up) optimieren. Dabei basiert die modulare Lösung auf zwei Standardschränken (einem Stromwandlerschrank C-Cab XXL und einem Batterieschrank B-Cab XXL) und einem DC-Verteilerschrank (DC-Cab XXL) für Systeme mit mehr als acht Batterie-Racks pro C-Cab. Ein zusätzlicher Schaltschrank (M-Cab XXL) wird kundenspezifisch konfiguriert, um sämtlichen Installationsanforderungen zu genügen.

Ebenso wie die kleinere Variante enthält auch der Sunsys HES XXL eine flüssiggekühlte CATL-EnerOne-Batterie mit Lithium-Eisen-Phosphat-Technik (LFP). Sie entspricht dem amerikanischen Sicherheitsstand für Energiespeichersysteme UL 9540 und ist gegen thermisches Durchgehen geschützt. Für maximale Sicherheit soll ein integriertes Brandmelde- und Löschsystem sorgen. Über die Anwendung SoLive lässt sich das Speichersystem mit einer Cloud verbinden, was eine 24/7-Überwachung über ein kundenspezifisches Dashboard möglich macht.