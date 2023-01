Delta, Anbieter von Energie- und Klima-Management-Lösungen, stellte ein Prüffeld und Schulungszentrum für seine Lösungen im Bereich Rechenzentren und unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Soest, Deutschland, vor. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 500 m² und unterstützt Multi-Megawatt-Leistungs-Testkapazitäten. Dies ermögliche es der Einrichtung, alle Test- und Qualifizierungsanforderungen zu erfüllen, von Rechenzentren für Unternehmen bis hin zu Anwendungen für Megawatt-Colocation-Rechenzentren. Dadurch eigne sie sich für das Durchführen von Produktvorführungen sowie für Qualifizierung und Schulungen.

Design, Konstruktion und Betrieb des Experience Center entsprechen laut Delta den internationalen Sicherheitsstandards, während sich die Tests vollständig automatisiert durchführen lassen. Mit seinem Technikerteam biete das Experience Center einen Fundus an Wissen und Ressourcen für Unternehmen in der EMEA-Region.

Im Experience Center präsentiert der Anbieter eine breite Palette von zuverlässigen und energieeffizienten Lösungen für Rechenzentren. Interessierte sollen sich von der Qualität und Zuverlässigkeit der angebotenen Lösungen überzeugen können, einschließlich AC-USVen von 1 kVA einphasig bis 1.000 kVA dreiphasig mit Einzel-/Parallel-Systemen, Batterien, Busway-System, IT-Racks mitsamt Zubehör, Einzel-Rack-Rechenzentrumslösungen, Verteilerschränken und Lithium-Ionen-Akkus.

Das Experience Center sei mit seinen Megawatt-Testeinrichtungen auch für die Durchführung von Qualifizierungs- oder Abnahmetests ausgerüstet. Werksabnahmen (FAT) sollen sich mit bis zu 2,4 MW durchführen lassen. Alle Tests sind mit DIN EN 62040 konform, um den höchsten Sicherheitsstandard zu gewährleisten, so das Versprechen. Die maximale Leistung sei 3,6 MW, um Hochleistungsanwendungen unter realen Arbeitsbedingungen in einer professionellen Umgebung wie einem Megawatt-Level-Colocation-Rechenzentrum zu unterstützen. Die Installation ermögliche es, alle Schalthandlungen unterschiedlicher Kundenanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine vollautomatisierte Steuerung in Kombination mit Visualisierungseffekten zu bieten.