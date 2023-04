Durch datenintensive Technologien sowie die steigende Vernetzung aller Lebensbereiche werden Datenaufkommen, -nutzung und -verkehr weiter anwachsen. Damit steigt auch der Bedarf an Rechenzentren zur Versorgung der digitalen Wirtschaft. Der Immobilienkonzern Goodman entwickelt daher in Neu-Isenburg, am südlichen Stadtrand von Frankfurt ein Rechenzentrum auf dem Gelände der ehemaligen Druckerei der Frankfurter Rundschau.

Goodman hat ein 4,5 Hektar großes, brachliegendes Grundstück in Neu-Isenburg südlich von Frankfurt erworben und wird darauf laut eigenen Angaben ein hochmodernes Powered-Shell-Rechenzentrum umsetzen. Das FRA II Data Centre soll eine Stromversorgungskapazität von bis zu 100 MVA bieten. Die Nutzerschaft könne es mit eigenem technischem Equipment, beispielsweise für den Betrieb von Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren, ausstatten.

Frankfurt gehört neben London, Amsterdam, Paris und Dublin zu den wichtigsten Standorten für Rechenzentren in Europa. In unmittelbarer Nähe zu Frankfurt gelegen, profitiere Neu-Isenburg von einem niedrigen Risikoprofil, einer starken bestehenden Infrastruktur sowie der Nähe zu sechs On-Net-Glasfaseranbietern. Zudem ist das Rechenzentrum nur neun Kilometer vom Hauptinternetknotenpunkt DE-CIX und der Hanauer Landstraße in Frankfurt entfernt.

Bei der Realisierung des FRA II Data Centres will das Team von Goodman seine umfassende Erfahrung in der Sanierung von Industriebrachen einbringen, die eine tragende Säule der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ist. Zu den weiteren Nachhaltigkeitsmerkmalen des Projekts gehören begrünte Fassaden, die die Artenvielfalt unterstützen und einen positiven Beitrag zu den mikroklimatischen Bedingungen leisten, so die weiteren Angaben. Die Immobilie bereite man zudem für die Nutzung der durch den Betrieb entstehenden Abwärme vor.