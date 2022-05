Weidmüller: Schnelle und platzsparende Brandfallabschaltung

Abschaltlösungen von Photovoltaikanlagen ermöglichen es der Feuerwehr im Falle eines Gebäudebrands, die Photovoltaik-Anlage spannungsfrei zu schalten. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Löscharbeiten sicher ablaufen können.

Eine Lösung für dieses Umfeld ist der PV-Next-Feuerwehrschalter von Weidmüller, den der Hersteller vor Kurzem vorgestellt hat. „Der PV-Next-Feuerwehrschalter trennt PV-Module im Brandfall automatisch vom Netz. Verschiedene Anschlussarten gewähren maximale Flexibilität bei der Installation“, sagte Pascal Niggemann, Leiter Photovoltaik Systems Home und Business. Weidmüllers PV-Next-Feuerwehrschalter ermögliche ein sicheres Arbeiten der Feuerwehr. Der Stromfluss von den Photovoltaik-Modulen wird unterbrochen, sobald die Stromversorgung innerhalb oder außerhalb des Hauses abgeschaltet ist.

Der PV Next ermögliche eine einfache und platzsparende Installation direkt unter dem Dach sowie ein vollständig autonomes und energiesparendes Ein- und Abschalten, so Niggemann weiter. Zudem erreiche man durch die zusätzliche Kombination der PV-Strings in der Lösung eine Kabeleinsparung von bis zu 50 Prozent, da die Kabelführung zum Wechselrichter reduziert sei.

Der PV Next ist laut Weidmüller der weltweit erste Generatoren-Anschlusskasten auf Basis eines standardisierten Leiterplattendesigns. Die Vorteile: Einfachheit, Sicherheit und Zeitersparnis. „Das innovative Konzept deckt rund 90 Prozent der heutigen Standardanforderungen ab, sodass die Photovoltaik-Installateure schneller und kostensparender arbeiten können“, betonte Niggemann.

Die integrierte Push-In-Technik reduziere die Montagezeiten und minimiere das Fehlerrisiko sowie die daraus resultierenden Folgen. Die Abschaltzeit des PV Next Feuerwehrschalters beträgt rund drei Millisekunden, wodurch der entstehende Lichtbogen sehr schnell abreiße. Ein weiterer Vorteil sei, dass nur im Abschaltfall ein Energieverbrauch entstehe und dieser nicht dauerhaft anfalle.