Vertiv, Anbieter von Lösungen für digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellte mit MegaMod und MegaMod Plus weitere schlüsselfertige, vorgefertigte modulare Rechenzentrumslösungen (PFM) vor. Diese lassen sich in erweiterbaren Einheiten von 0,5 oder 1 MW für IT-Lasten bis zu 2 MW und mehr einsetzen. Die vorgefertigten Module seien mit Vertiv-eigenen Energie-Management-Systemen, Thermal-Management-Lösungen, Remote-Überwachung und IT-Geräte-Racks ausgestattet.

Unternehmen müssen ständig zusätzliche Rechenleistung an neuen Standorten bereitstellen, um die Nachfrage nach digitalen Business-Produkten und -Dienstleistungen zu decken. MegaMod und MegaMod Plus, die laut dem Anbieter bis zu 25 Prozent mehr Rack- und Kühlkapazitäten bieten, sollen es Unternehmen ermöglichen, Core-to-Edge-Rechenzentrumsnetzwerke zu erweitern und neue Rechenkapazitäten schnell bereitzustellen. Das gelingt bei geringeren Vorlaufkosten, besserer Planungssicherheit und geringerem Risiko als beim Bau herkömmlicher Rechenzentren, so das Versprechen. Beide Lösungen bieten die Möglichkeit, horizontal oder vertikal zu wachsen, wobei MegaMod die Kühlkapazität innerhalb des IT-Raums bereitstelle, während sich MegaMod Plus mit Kühlmodulen konfigurieren lasse, die die Erweiterung des IT-Raums unterstützen.

Die flexible Lösung eigne sich für mittelgroße Rechenzentren und lasse sich bei wachsendem Geschäftsbedarf problemlos bereitstellen und erweitern. Vertiv bietet laut eigenem Bekunden auch End-to-End-Services für eine unkomplizierte Inbetriebnahme und einen reibungslosen Betrieb – einschließlich Bereitstellung, Inbetriebnahme, laufender Wartung, Fernüberwachung und Schulungen.