AEG Power Solutions ist weltweiter Anbieter von Stromversorgungssystemen und -lösungen für industrielle und kritische Infrastrukturen sowie leistungselektronische Anwendungen. Das Unternehmen hat vor Kurzem die Verfügbarkeit seiner AC7000-N1-Serie angekündigt – einer neuen Generation der AC7000-Gleichrichterserie. Ziel sei es, einen verlängerten und zukunftssicheren Produktlebenszyklus zu gewährleisten.

Der AC7000 N1 ersetzt die beiden Serien AC7000 und AC7000CAN. Beide kamen bislang als Stromversorgung für Hochleistungsanwendungen in den Bereichen Stromerzeugung und Kernkraft, sowie bei Öl-, Gas- und Petrochemie-Anwendungen wie auch im Transportwesen und der Signalgebung zum Einsatz.

Der neue Gleichrichter ist laut AEG sehr kompakt (19 Zoll) und robust aufgebaut und daher ideal für alle Arten von industriellen Anwendungen geeignet. Das System liefert 8.000 W Ausgangsleistung bei 24, 110/120 und 220 VDC. Durch eine standardmäßige Überwachungen (Eingang, Ausgang, Temperatur, Strom und Leistung) sei der AC7000 N1 besonders zuverlässig und besitze einen hohen MTBF-Wert, so der Hersteller weiter. Der Gleichrichter liefert eine gesicherte Gleichspannung und versorgt in Verbindung mit einer parallelgeschalteten Batterie eine Vielzahl von DC-Anwendungen wie Überwachungszentralen in Nuklear- und konventionellen Kraftwerken sowie Bordnetzstromversorgung für Bahn oder Schiffe.

Dabei nutze man die Erfahrung bei der Entwicklung von robusten Konstruktionen und der Unterstützung von verschiedenen Batterietypen einschließlich belüfteter Bleisäure-, ventilgeregelter Bleisäure- (VRLA) oder Nickel-Cadmium-Batterien (NiCd).

Weitere Informationen stehen unter www.aegps.com zur Verfügung.

