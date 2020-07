Mit der CyberWall-Serie präsentierte Stulz ein neues Umluftkühlkonzept für Betreiber von Großrechenzentren, Colocation-Anbieter und Hyperscaler. Die Präzisionsklimageräte eignen sich für alle Rechenzentrumsflächen mit lufttechnisch getrennten Gängen und erreichen eine spezifische Kühlleistung von zirka 100 kW pro Meter Wandlänge. Damit ermögliche die Lösung eine effiziente Klimatisierung von hohen Leistungsdichten sowie von Racks mit Sondergrößen über 42 Höheneinheiten.

Grundlage des CyberWall-Konzepts sind mit modernen EC-Ventilatoren bestückte Hochleistungs-Lüfterwände mit integrierten Luft-Wasser-Wärmetauschern. Die Indoor Airhandler mit Kaltwasseranschluss sollen sich auf Wunsch lückenlos stapeln oder in Reihe montieren lassen. Ihre Montage erfolgt am jeweiligen Gangende, wo sie einzelne Rackreihen horizontal mit Kaltluft versorgen. Der Warmgang ist über ein Einhausungssystem mit Deckenkanal separiert, sodass eine zuverlässige Trennung von Kalt- und Warmluft gewährleistet ist, so der Anbieter. Durch den CyberWall-Systemaufbau entstehe zudem ein leicht zugänglicher Service-Korridor, der die Wartung der Klimageräte ohne Betreten der Server-Fläche erlauben soll.

Nach Angaben von Stulz erreichen die CyberWall-Module pro Klimagerät standardmäßig eine Kälteleistung von 220 kW sowie einen Luftdurchsatz von 55.000 m³/h. Weitere Leistungsgrößen und Sonderanfertigungen seien im Rahmen der „Custom Indoor AHU“-Baureihe verfügbar. Die Serie biete Nutzern ein umfangreiches Portfolio an Geräteabmessungen, Komponenten und Leistungen, sodass sich auch individuelle Anforderungen leicht umsetzen lassen sollen. Betreiber erhalten mit dem „Custom Indoor AHU“-System eine hocheffiziente Kühllösung für anspruchsvolle Rechenzentrumsanwendungen, die aktuelle Vorgaben der ASHRAE-Richtlinie berücksichtigt und dabei auch ambitionierte pPUE-Werte realisieren kann, so das Versprechen des Anbieters.

Weitere Informationen stehen unter www.stulz.de zur Verfügung.

