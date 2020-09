Als Erweiterung zu seinem modularen Energiemessgerät UMG 96-PA-MID+ bietet der mittelhessische Spezialist für Energiemesstechnik Janitza ab sofort einen sogenannten Zählerstandsgang-Report an.

Dies könnte für alle Energieverbraucher wichtig sein: Als Erweiterung zu seinem modularen Energiemessgerät UMG 96-PA-MID+ bietet der mittelhessische Spezialist für Energiemesstechnik Janitza ab sofort einen sogenannten Zählerstandsgang-Report an. Damit lassen sich laut dem Hersteller alle Messwerte des Zählerstandsgangs schnell und übersichtlich darstellen, sodass auf einen Blick erkenntlich ist, welche Privilegierungen für die EEG-Umlage im gewählten Zeitraum gelten.

Der Zählerstandsgang-Report umfasst eine Übersichtsseite, auf der die verschiedenen Verbräuche unterteilt in die jeweiligen Privilegien dargestellt und aufgerechnet sind. So seien die Ersparnisse in dem gewählten Zeitraum sofort erkenntlich. Zudem gibt es eine Übersicht der abgegrenzten Strommengen sowie eine Darstellung des Status der erfassten Werte. Pro Gerät steht im Report eine Liste mit den Rohdaten des Reportzeitraums zur Verfügung. Sie dient als Datennachweis und kann bei Bedarf mit den Daten auf dem Gerätedisplay abgeglichen werden.

Der Zählerstandsgang-Report lässt sich schnell und einfach über die Janitza-Netzvisualisierungssoftware GridVis erstellen, verspricht der Hersteller. In der Konfiguration führt die Software den Ersteller Schritt für Schritt durch die möglichen Einstellungen für den Report. Unter anderem erfolgt die Auswahl darüber, für welchen Zeitraum der Report erstellt werden soll und um welche Abgrenzungsvariante es sich handelt.

Dabei lässt sich auch die sogenannte gewillkürte Nachrangregelung verwenden. Die auszuwertenden Messgeräte sind in einer Listenübersicht einzeln auswählbar. Bis zu fünf verschiedene Befreiungsklassen kann der Nutzer anlegen und Messgeräte spezifisch anwenden. Damit lässt sich der Zählerstandsgang-Report an die individuellen Bedürfnisse anpassen.

