Kentix, Anbieter von Secuity-Lösungen, erweiterte sein SmartAccess-Portfolio um den DoorLock RA4. Dabei handelt es sich um eine mechatronische IoT-Systemkomponente, die laut Anbieterversprechen mehr kann als das Öffnen und Schließen von Server- und Datenschränken.

Er sieht aus wie ein Klapphebel für IT-Racks und kann auch alles, was ein IT-Schrankgriff können muss, so Kentix. Dahinter stecke aber ein unbegrenzt skalierbares Zugriffs-Kontrollsystem mit einer intelligenten Software und einer App, die den Zugriff auch per Smartphone und Smartwatch ermöglichen soll. Daneben befinde sich in der Mechatronikeinheit des robusten Griffs aus Kunststoff-Druckguss ein RFID-Leser für Mifare-DESFire-Medien und eine Touch-PIN-Tastatur. Als Hub- oder Klappgriff benötige er im Vergleich zu herkömmlichen Schwenkgriffen weniger Platz beim Öffnen und sei ergonomisch zu bedienen. Die Integration mit allen wichtigen und offenen Systemstandards mit REST-API, LDAP, SNMP V2/3 sei einfach. Ein LED-Balken mit zusätzlicher akustischer Rückmeldung sichere die Bedienung doppelt ab. Anwender sollen für den Betrieb nur einen PoE-fähigen Ethernet-Port benötigen.

Ein PoE-Port versorgt ein Zentralmodul, das wiederum bis zu 16 Griffe in Bus-Verkabelung mit Standard-Patch-Kabel versorgen können soll. Dadurch erfolge auch in großen Rechenzentren eine geringe Belegung von Ethernet-Ports und Adressen. Das Schließsystem mit der genauen Typbezeichnung KXC-RA4 integriere sich nahtlos in die bestehende Systemumgebung. Außerdem biete es alle Vorzüge einer 360-Grad-Infrastrukturabsicherung inklusive Smart Monitoring und intelligenten PDU-Lösungen.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kentix.com.

