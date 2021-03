Die USV-Baureihe Easy UPS 3L von Schneider Electric ist nach Angaben des Herstellers ab sofort mit Leistungen von bis zu 600 kW verfügbar. Die kompakte Dreiphasen-USV mit Doppelwandler-Technik sei besonders gut für die Absicherung von IT- und Industrie-Anwendungen geeignet.

Die Easy-UPS-3L-Baureihe unterstützt den Betrieb von externen Batterieschränken und ist ab sofort in verschiedenen Leistungsgrößen von 250 bis 600 kVA (400V) verfügbar. Die Easy-UPS-3L-Baureihe unterstützt den Betrieb von externen Batterieschränken. Die Doppelwandler-Modelle dieser Serie sollen zusätzlich durch eine schnelle Konfiguration und ein wartungsfreundliches Design punkten.

Die USV-Systeme erreichen im Doppelwandlermodus einen Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent und unterstützen so einen besonders stromsparenden Betrieb, so Schneider Electric weiter. Darüber hinaus biete die Serie ein breites Batteriespannungsfenster und sei so für eine Vielzahl von Batteriekonfigurationen geeignet. Die USV-Anlage erlaubt zudem eine breite Palette an Zusatzoptionen und Zubehör und ermögliche so eine Anpassung an unterschiedliche Einsatzfelder – vom Rechenzentrum über die Absicherung von Smart-Building-Funktionen bis hin zum Industrieeinsatz.

Je nach Anforderungen lassen sich bis zu fünf USV-Anlagen parallel installieren, um die Kapazität zu erhöhen oder um eine 5+1-Redundanz umzusetzen. Wenn ein Leistungsblock ausfällt, wird die Last automatisch auf die verbleibenden Leistungsblöcke verteilt, sofern die Last unterhalb der Kapazität der funktionalen Leistungsblöcke im Gesamtsystem liegt.

Der Hersteller erfülle damit einen umfassenden Marktbedarf, so Mustafa Demirkol, Global VP, 3-Phase UPS Offer Management and Marketing bei Schneider Electric, indem man einfache, robuste und wettbewerbsfähige Lösungen anbiete, die Effizienz, Flexibilität, Vorhersagbarkeit und Zuverlässigkeit für die vernetzten Unternehmen in den Vordergrund stellen.

Das Gerät verfüge über eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungen mit konform beschichteten Leiterplatten, austauschbarem Staubfilter, einheitlichem Leistungsfaktor und starkem Überlastungsschutz. Ein weiterer Pluspunkt sei eine reduzierte Systemkomplexität.

Weitere Informationen finden sich auf www.schneider-electric.com.

