CyberArk, israelisch-amerikanischer Anbieter von PAM-Lösungen (Privileged-Access-Management), kündigte eine Weiterentwicklung seiner Lösung Alero an, die Remote-Benutzern den sicheren Zugriff auf kritische, per CyberArk verwaltete Systeme von jedem mobilen Gerät aus ermöglichen soll – also nicht nur von Smartphones, sondern auch von traditionellen Mobiltelefonen („Feature Phones“) aus.

Durch die Kombination von Zero-Trust und Mehr-Faktor-Authentifizierung, so CyberArk, diene Alero dem schnellen, einfachen und sicheren privilegierten Zugriff für Remote-User auf der Grundlage kennwortloser biometrischer Authentifizierung. Für Fälle, in denen die Smartphone-Nutzung nicht möglich ist, unterstütze die SaaS-Lösung jetzt SMS- und Push-Benachrichtigungen. Damit erweitere man den Kreis der Remote-Benutzer wie Drittanbieter, Mitarbeiter und Dienstleister, die privilegierten Zugriff auf sensible Systeme und Daten benötigen, um ihre Arbeit zu erledigen.

Darüber hinaus kündigte CyberArk eine neue RZ-Präsenz in Frankfurt an, um der steigenden Nachfrage nach Alero gerecht zu werden. Dieses RZ werde die bestehenden Rechenzentren in Nordamerika ergänzen.

