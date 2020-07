Schäfer IT-Systems, Anbieter von Rechenzentrumslösungen, hat seinen RZ-Service erweitert. Unter der Eigenmarke iQdata bietet das Unternehmen im Segment „Service“ nun zusätzlich „RZ-Reinigung“ an.

Dies sei die Antwort auf die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im aktuellen IT-Grundschutz-Kompendium beschriebenen Gefahren für Rechenzentren und Server-Räume durch Verschmutzung, Staub und Korrosion. Von den positiven Auswirkungen der ganzheitlichen Pflege sollen Betreiber, Kunden und Versicherungsgesellschaften gleichermaßen profitieren.

Mit iQdata will Schäfer ein ganzheitliches Produktspektrum für IT-Infrastrukturen in Rechenzentren aus einer Hand bieten. Dazu gehören Wartungs- und Service-Dienstleistungen, die nun mit „RZ-Reinigung“, also der physischen Pflege von IT-Infrastruktur in Rechenzentren, komplettiert sei.

Zum Angebot stehen vier Reinigungspakete mit unterschiedlichen Leistungsspektren: „RZ-Reinigung“ beginnt bei der Baureinigung und geht mit der Bauschlussreinigung in die regelmäßige Unterhaltungsreinigung von IT-Anlagen im laufenden Betrieb über. Es erfolge ein Reinigung etwa von Lüftern, Platinen, Verkabelungen, Trassen und Klimaspangen. Zur Qualitätssicherung schließe ein Reinigungsprotokoll jede Reinigung ab. Die geltenden Standards und Normen, wie DIN EN ISO Norm 14644-1 Klasse 7-8 für Großrechenzentren und Data Center, sind erfüllt, so das Versprechen des Anbieters.

Der normenkonforme Reinigungs-Service verlängere die Haltbarkeit, optimiere die Verfügbarkeit und erhöhe die Betriebssicherheit der gereinigten Rechenzentren. Laut Schäfer honorieren Versicherungsgesellschaften die präventive Risikominimierung mit Tarifen, insbesondere bei Brandschutz-Policen.

Weitere Informationen stehen unter www.schaefer-it-systems.de zur Verfügung.

