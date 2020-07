Schneider Electric, erweitert sein Angebot an dreiphasigen USV-Anlagen. Das Modell Easy UPS 3L Doppelwandler-USV (VFI-SS-111) ergänzt ab sofort den mittleren Leistungsbereich der Easy-UPS-Serie.

Schneider Electric, erweitert sein Angebot an dreiphasigen USV-Anlagen. Das Modell Easy UPS 3L Doppelwandler-USV (VFI-SS-111) ergänzt ab sofort den mittleren Leistungsbereich der Easy-UPS-Serie, so der Hersteller. Sie ist in den Leistungsgrößen 500 oder 600 kVA (400 V) erhältlich und biete Schutz für mittlere und große Gewerbe- und Zweckbauten, Rechenzentren sowie für industrielle USV-Anwendungen.

Mit ihrer kompakten Stellfläche, einem optionalen vierfachen Paralleldesign mit bis zu 2,4 MW kombinierter Leistung und einem robusten Aufbau sichere die Easy UPS 3L kritische Anwendungen in einer Vielzahl von Umgebungen, so Schneider Electric bei der Vorstellung. Die Doppelwandler-Technik soll zuverlässig vor Schäden durch Stromausfälle, Überspannungen und Spannungsspitzen schützen. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent im Doppelwandler-Modus arbeite das USV-System zudem effizient und kostenschonend.

Dank einem breiten Batteriespannungsfenster unterstützt die Anlage laut Schneider Electric eine flexible Batteriekonfiguration, etwa mit externen Batterieschränken. Ergänzend dazu ermögliche die Easy UPS 3L auch eine Überwachung über die hauseigene EcoStruxure Monitoring-Lösung und lasse sich dadurch einfach konfigurieren und warten.

Beim Kauf einer Easy UPS 3L können Kunden zusätzlich einen global verfügbaren Inbetriebnahme-Service sowie das lokale Partnernetzwerk von Schneider Electric nutzen. Der Inbetriebnahme-Service ist im Preis inbegriffen und soll sicherstellen, dass das USV-System ordnungsgemäß und sicher konfiguriert ist.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.se.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Schneider Electric GmbH

Schneider Electric