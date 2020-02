Kontron, weltweiter Anbieter von IoT/Embedded-Computer-Technik, stattet seinen Embedded-Box-PC KBox B-202-CFL ab sofort mit Intel-Core-Prozessoren der neunten Generation aus, die mit bis zu acht Prozessorkernen für einen Performanceschub bei gleichbleibender Verlustleistung sorgen sollen. Dadurch bewältige der PC rechenaufwendige Prozesse sowie große Datenmengen ohne Probleme. Weitere Pluspunkte der Geräte seien auch eine besonders gute Erweiterbarkeit und ein geringer Geräuschpegel mit maximal 34 dB(A).

Zu Erweiterungsmöglichkeiten zählen bis zu zwei PCIe-Karten x8 oder eine PCIe x16, sodass sich Grafik- oder Netzwerkkarten einfach ergänzen lassen sollen. Damit ist die KBox B-202-CFL laut Kontron ideal geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie High-end-Bildverarbeitung, SCADA/MES-Applikationen, Artificial Intelligence und Machine Learning. Zudem ist sie nach EN 55032 Klasse B zertifiziert und halte somit schärfere Funkstörgrenzwerte als Klasse A ein. Dadurch eignet sie sich neben dem Einsatz in industrieller Umgebung auch für die Nutzung in Wohn- und Geschäftsbereichen oder in deren unmittelbarer Nähe.

Das Herzstück der KBox B-202-CFL ist ein Kontron-Motherboard im Mini-ITX-Formfaktor (170×170 mm) mit einer CPU mit bis zu acht Prozessorkernen. Je nach Anforderung kann der Nutzer zwischen i3/i5/i7-Prozessoren der achten oder neunten Generation wählen.

Die Geräte bieten zwei Ethernet-Ports mit 10/100/1000 MBit/s sowie verschiedene Massenspeicher. Alternativ zu einer 2.5-Zoll-SSD und einer M.2-SSD lassen sich auch ein Raid-System mit 2x M.2 SSD sowie ein DVD-Laufwerk installieren. Auf Anfrage stehen Optionen mit bis zu vier Massenspeichern zur Verfügung. Als Betriebssystem kommt Windows 10 IoT Enterprise zum Einsatz.

Weitere Informationen finden sich unter www.kontron.de/products/systems/embedded-box-pc/kbox-b-series/kbox-b-202-cfl.html.