Kontron, weltweiter Anbieter von IoT/Embedded-Computer-Technik (ECT), stellt seinen 3,5-Zoll-SBC (Single-Board-Computer) mit der neuesten Prozessortechnik von Intel vor. Durch Triple-Display-Supports und die Unterstützung zahlreicher neuer Schnittstellen eigne sich das aktualisierte Embedded Board ideal für Anwendungen, die hohe Anforderungen an die Grafik stellen und schnelles WLAN erfordern, so Kontron. Darüber hinaus ermögliche der geringe Energieverbrauch lüfterlose Designs. Dies eröffne neue Optionen für IoT-Anwendungen in Bereichen wie Einzelhandel, Banken, Gastgewerbe, Bildung, sowie in der industriellen Steuerung und Automatisierung.

Die neue Version biete durch die Wireless-Access-Point-Technik von Intel je nach Modell bis zu zwölf Mal höhere WLAN-Geschwindigkeiten als herkömmliche Geräte. Der ist über die CNVi-Schnittstelle in den M.2-Key E-Steckplatz integriert. Weitere M.2-Steckplätze können zur Erweiterung des SSD-Speichers über Key B und Key M oder zur Erweiterung des WWAN (über Key B, also 3G, 4G oder zukünftig 5G) genutzt werden. Darüber hinaus biete das aufgerüstete 3,5-Zoll-Board Schnittstellen der aktuellen Generation für den schnellen Datentransfer zwischen Speicher und Massenspeicher sowie Peripheriegeräten. Der SBC unterstützt dazu NVMe SSD, DDR4, USB 3.1 und SATA III.

Neben der erhöhten Grafikleistung soll das Board durch eine hohe Schnittstellenzahl punkten, darunter zwei schnelle DDR4-SO-DIMM-Speichersockel für bis zu 64 GByte, einen Hochgeschwindigkeits-SATA-3.0-Sockel und M.2-Erweiterungssteckplätze. Es biete zudem erweiterte Konnektivität durch zwei Gigabit-Ethernet-Schnittstellen, vier Mal USB 3.1 (frontseitig), vier Mal USB 2.0 (über Header), zwei Mal RS232/422/485 für den Anschluss von USB- beziehungsweise Serial Devices sowie 8-Bit-DIO für die Geräte- und Signalkontrolle. Ein Realtek ALC662 Audio-Codec bietet Audio über zwei Lautsprecherausgänge sowie je ein Mal Line-in, Line-out und Mic-in über Header.

Nutzer können zwischen vier verschiedenen Prozessoren wählen: Intel Core i7-8665UE (Quad Core, 8M Cache, bis zu 4,4 GHz, FCBGA1528, 15 W TDP), Intel Core i5-8365UE (Quad Core, 6M Cache, bis zu 4,1 GHz, FCBGA1528, 15 W TDP), Intel Core i3-8145UE (Dual Core, 4M Cache, bis zu 3,9 GHz, FCBGA1528, 15 W TDP) oder Intel Celeron 4305UE (Dual Core, 2M Cache, 2,00 GHz, FCBGA1528, 15 W TDP). Ein integriertes Trusted Platform Module (TPM) in der Version 2.0 erhöht die Sicherheit von Endgeräten, so Kontron weiter. Der SBC wird ab Ende März 2020 verfügbar sein.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kontron.de/products/boards-and-standard-form-factors/single-board-computer/3.5–sbc-wlu.html.