Amanda Carty, Managing Director of ESG & Data Intelligence bei Diligent.

Diligent, Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC), hat ein ESG-Modul auf den Markt gebracht. Die Lösung soll Unternehmen und Investoren mehr Transparenz in Bezug auf ESG-Bewertungen (Environmental, Social, Governance) vermitteln und bei der Bewertung der Klimadaten eines Unternehmens im Vergleich zum Marktumfeld helfen.

Das Modul entstand in Zusammenarbeit mit Clarity AI, einem Sustainability-Tech-Anbieter, und ist innerhalb von Insightia One verfügbar, der Diligent-Plattform für Marktdaten. Sie lässt sich zusammen mit Insightias weiteren Lösungen für Daten zu Aktionärsengagement und Governance nutzen.

„Der Druck auf Unternehmen, die Offenlegung ihrer ESG-Daten zu verbessern, steigt. In den USA zum Beispiel wurden im Jahr 2022 sechsundzwanzig ökologische und soziale Vorschläge von den S&P 500-Unternehmen mehrheitlich unterstützt, verglichen mit achtzehn im Jahr 2020“, sagte Amanda Carty, Managing Director of ESG & Data Intelligence bei Diligent. „Daher haben wir von unseren Kunden gehört, dass es immer wertvoller wird, wenn sie ihre Klimadaten mit denen ihrer Wettbewerber vergleichen können.“ Diligents ESG-Modul in Insightia One gebe Unternehmen entscheidende Einblicke, wie ihre Klimabemühungen im Vergleich zum Branchendurchschnitt abschneiden und wie Aktionäre, Investoren und Kunden ihren Umgang mit ESG sowohl als Risiko als auch als Chance wahrnehmen.

Mit dem ESG-Modul können Unternehmen ihr Engagement für die Aktionäre optimieren, indem sie Zugang zu vielen der gleichen Metriken und Bewertungen erhalten, die Investoren für ihre Anlagestrategie verwenden. Diligent bietet ESG-Bewertungen, sogenannte ESG-Scores, für mehr als 15.000 Unternehmen weltweit an, die mithilfe der proprietären Methodik von Clarity AI auf der Grundlage von Daten aus öffentlichen Bekanntmachungen und von mehr als 30 externen Datenpartnern berechnet werden.