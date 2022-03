Connectivity-Lösungen für die Industrial Transformation

Die Harting-Technologiegruppe wird nach eigenen Angaben Aussteller auf der Hannover Messe 2022 sein und will dort Einblicke in die Produkte und Lösungen vor allem aus dem Umfeld der Industrial Transformation geben.

„Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind nicht nur die großen Keywords der diesjährigen Messe, sondern sind auch zwei der Leitplanken für unser Denken und Handeln“, so Christopher Ukatz, Managing Director von Harting Deutschland, während der Präsentation im Rahmen eines digitalen „Hannover Messe Previews“.

Der Hersteller fasst sein Konzept unter dem Oberbegriff „Connectivity+“ zusammen. Es gehe um die Betrachtung der gesellschaftlichen Megatrends Nachhaltigkeit, (De-)Globalisierung und demografischer Wandel, sowie die Ableitung technischer Trends: Modularisierung, Autonomie und digitaler Zwilling.

„Ein immens wichtiges Anliegen bei der Entwicklung von Connectivity+ ist die Kollaboration und Co-Creation mit Kunden und Partnern“, so Ukatz. Daher werde es auf dem diesjährigen Messestand ein Communication- und Innovation-Center geben. Dort sollen gemeinsame Brainstormings und der Austausch zur Connectivity der Zukunft im Mittelpunkt stehen. Ukatz weiter: „Hier findet die Diskussion zu verschiedenen Technologieansätzen statt. Kunden können das von einem Industriedesigner erstellte Storyboard gleich mitnehmen.“

Unter der Überschrift „All for Energy“ sollen Lösungen zu finden sein, die zum Thema Energieeffizienz und Dekarbonisierung passen. Schaltschrankanwendungen unter Einbeziehung des Han-Eco-Verbinders und seinen gezielten Einsatz als Schnittstelle in Rechenzentren wie auch Transformator- oder Umrichter-Applikationen seien die Zugpferde in diesem Bereich. Eine weitere Exponatsfläche widme sich dem Thema E-Mobility und zeige die komplette Bandbreite der Ladeinfrastruktur von der Ladestation im Heimgebrauch bis hin zur Schnellladesäule.